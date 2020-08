El éxito de “Rápidos y furiosos” a lo largo de casi 20 años no solo ha dependido de lo que los fans han visto en la pantalla en su ocho películas, su conquista se debe en gran parte a la familia que se ha creado en torno a la franquicia. Actores y equipo técnico. Todo ha sumado para que “Fast and Furious” sea una de las historias más exitosas en la industria.

Han pasado casi dos décadas desde la primera vez que vimos a Vin Diesel y Paul Walker como Dominic Toretto y Brian O’Conner, respectivamente; junto a su familia en la ficción: Michelle Rodriguez como Letty, Jordana Brewster como Mía, Ludacris como Tej, Tyrese Gibson como Rome, Sung Kang como Han; y demás personajes que se fueron sumando a lo largo de la historia de la famosa “The Fast Saga” .

Sin duda, en todo este tiempo se han creado historias detrás de la pantalla. En ese sentido, Screen Rant reveló diez curiosidades que pasaron detrás de escena de la franquicia de “Rápidos y furiosos”, que a continuación te lo contamos.

HISTORIAS MÁS EXTRAÑAS Y CURIOSAS DETRÁS DE “FAST AND FURIOUS”

10. THE FAST AND THE FURIOUS (1955)

Los autos geniales y Hollywood han ido siempre de la mano casi desde sus inicios. Resulta que uno de los reyes de las películas B, Roger Corman, ya hizo una película llamada “The Fast And The Furious”. Se trataba de un hombre que escapó de la cárcel, robó un auto y se dirigió a México para la gran carrera. 47 años después, Universal Studios licenciaría el nombre de su nueva película con Vin Diesel Paul Walker.

"The Fast and the Furious" es una película estadounidense de 1955 protagonizada por John Ireland y Dorothy Malone (Foto: American International Pictures)

9. ARTÍCULO DE RACER X

Un escritor nunca sabe cuándo y de dónde puede venir la inspiración. Para los guionistas de “Fast and Furious”, su inspiración inicial vino del artículo de Ken Li, “Racer X”, que escribió para la revista Vibe, detallando con cariño el mundo de las carreras callejeras subterráneas y cómo los jóvenes modificaban sus autos. De ese artículo surgió el plan para la primera película y todo lo que después vimos a lo largo de la saga.

La última carrera entre Dom y Brian - “Fast Five” (Foto: Universal Pictures)

8. LAS CHICAS NO PODÍAN CONDUCIR

Cuando estás haciendo una película sobre autos veloces, sexys mujeres y crímenes, está claro que se necesitarán conductores de acrobacias para algunas de las secuencias de acción de la película. Es la magia de las películas de Hollywood lo que hace que parezca que Jordana Brewster y Michelle Rodríguez sabían lo que estaban haciendo al volante. Inadvertidamente, la tradición continuó en “2 Fast 2 Furious”: Devon Aoki no tenía licencia ni experiencia conduciendo.

Es la magia de las películas de Hollywood lo que hace que parezca que Jordana Brewster y Michelle Rodríguez sabían lo que estaban haciendo al volante (Foto: Universal Studios)

7. LA RAZÓN POR LA QUE VIN DIESEL RECHAZÓ “2 FAST 2 FURIOUS”

La primera película lanzó tanto a Diesel como a Walker al estrellato. Cuando comenzaron las inevitables conversaciones sobre la secuela, Diesel se negó a regresar. En ese entonces, el actor que dio vida a Dominic Toretto quería que la película original se mantuviera por sus propios méritos y que su legado no se viera empantanado por secuelas para seguir siendo icónico.

Diesel se negó a regresar a la saga de "Rápidos y furiosos" (Foto: Universal Studios)

6. LO QUE TRAJO DE VUELTA A DIESEL A LA FRANQUICIA

Universal Studios no permitiría el retiro de Vin Diesel de la franquicia obstaculizara el futuro de la misma, algo quequizás hubiera pasados si no regresaba. Pero, finalmente, fue traído de regreso en un cameo en “Tokyo Drift”, película que también introdujo a Han en la saga. Su parte principal en el precio de venta fue que Universal le diera los derechos sobre otro personaje que hizo famoso: Riddick.

Riddick fue protagonizada por Vin Diesel (Foto: Universal Pictures)

5. EL TRUCO LIN-SANE DE “FAST FIVE”

El director Justin Lin subió a bordo de “Tokyo Drift” y dirigió las siguientes tres secuelas, así como estará a cargo del próximo “F9”. Lin fue uno de los que impulsó a llevar la película de carreras callejeras a una de acción y acrobacias para salvar el mundo. En “Fast Five”, el director gastó una gran cantidad de dinero para comprar las vías y el tren para la secuencia del atraco de la película, solo para poder destrozarlo. A pesar de todo lo extravagante, a Lin también le gusta adoptar un enfoque práctico de los efectos.

"Tokyo Drift" fue dirigida por Justin Lin y protagonizada por Lucas Black, Bow Wow, Sung Kang, Nathalie Kelley y Brian Tee (Foto: AFP)

4. EL “NUNCA VOLVERÉ” DE SUN KANG

En “Tokyo Drift”, la franquicia presentó a Han, quien rápidamente ganó popularidad y cambió la cronología de las películas. Primero, el personaje apareció en “Better Luck Tomorrow” de Justin Lin, una película que tanto Sun Kang (Han) como Lin han referido como una precuela de la historia de Han. También una vez le dijo a ComingSoon que no regresaría a la franquicia. Unos años más tarde, Kang apareció en el tráiler de “F9”.

En “Tokyo Drift”, la franquicia presentó a Han, quien rápidamente ganó popularidad y cambió la cronología de las películas (Foto: Universal Pictures)

3. EL ACUERDO REAL

Si bien es cierto que hay mucha magia cinematográfica en la realización de estas grandes películas de acción de alto riesgo, también hay cierto grado de realismo. La persecución del tanque en “Fast 6”, que pudo haberse hecho en una computadora, fue una escena de real, a pedido de Justin Lin. Otra secuencia loca que la mayoría de la gente pensaría que se hizo absolutamente con CGI involucraba dejar caer los autos de un portaaviones.

La persecución del tanque en “Fast 6”, que pudo haberse hecho en una computadora, fue una escena de real (Foto: Universal Studios)

2. MICHELLE RODRÍGUEZ ABOGÓ POR LETTY

Hombres musculosos que conducen autos deportivos brillantes que salen con mujeres atractivas: eso es lo que hace una aventura con inyección de testosterona. Sin embargo, las damas también han podido crecer más allá de sus papeles atractivos. Algo de eso se debe a que Michelle Rodríguez amenazó con abandonar la franquicia. Una de sus razones era simple: en una parte de la película debía engañar a Dom con Brian, pero se negó rotundamente, diciendo que no tenía interés en esa historia. Luego, pidió roles más fuertes para las mujeres detrás del volante.

Michelle Rodríguez amenazó con abandonar la franquicia de "Fast and Furious" (Foto: Universal Studios)

1. LOS ACTORES QUE CASI FUERON ELEGIDOS

Durante la fase de lanzamiento de “The Fast And The Furious”, algunos de los siguientes nombres estaban de moda; otros, en cambio, no imaginas haciendo un papel de la saga, como Timothy Olyphant haciendo de Dominic Toretto. Otros grandes nombres que posiblemente podrían haber sido parte del elenco fueron Denzel Washington como Mr. Nobody en lugar de Kurt Russell y Keanu Reeves interpretando a la cabeza de ETEON, La organización terrorista que quiere acabar con la vida en la Tierra.