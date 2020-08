Ja Rule , el conocido rapero estadounidense que interpretó al engreído corredor callejero Edwin, fue parte de “The Fast and the Furious” y debía aparecer en las secuelas de la famosa “The Fast Saga”, pero eso no pasó. De acuerdo con el director de la película le había ofrecido al rapero un papel principal y $ 500,000, pero el artista no respondió su oferta.

El rapero fue parte de “The Fast and the Furious” de 2001, protagonizada por Vin Diesel y Paul Walker como Dominic Toretto y Brian O’Conner, respectivamente. La franquicia ahora está protagonizada por un reparto conjunto y la mayoría del grupo aparecerá en F9 y la décima película.

En tanto, el papel de Edwin en “2 Fast 2 Furious” fue reescrito para convertirse en Tej, interpretado por Ludacris. Y como ya sabemos, con el tiempo Tej se convirtió en un personaje importante en la historia. Probablemente Rule desearía haber dicho que sí, aunque nadie imaginó cuán exitosa sería la franquicia. Pero, ¿cuál fue la razón por la que el rapero no volvió a la franquicia? A continuación todos los detalles al respecto.

Ja Rule era Edwin en la primera película de la saga. El director quería darle un papel importante para la siguiente entrega, pero el rapero lo rechazó (Foto: Universal Studios)

¿POR QUÉ JA RULE NO VOLVIÓ MÁS A FAST AND FURIOUS?

Edwin, el personaje de Ja Rule en “The Fast and the Furious”, era uno de los muchachos involucrados en las carreras callejeras de Los Ángeles. Él, Dominic y Brian compiten en una carrera de cuarto de milla y termina siendo humillado frente a todos luego de que Dom ganara la competencia. Tras ello no se le volvió a ver más.

La primera secuela de la franquicia, “2 Fast 2 Furious”, se centró en Brian O’conner, después de que dejara escapar a Dominic Toretto y se fugara a Miami. El director John Singleton originalmente quería que Ja Rule regresara como Edwin. Su personaje probablemente habría terminado en Florida para ayudar a Brian de alguna manera, pero eso nunca pasó; en cambio, Ja Rule rechazó la oferta de regresar. La historia con Ludacris ya es conocida.

Ja Rule estaba en medio de una exitosa carrera musical cuando le pagaron $ 15,000 por su aparición en “The Fast and the Furious”. Cuando Singleton tenía esperanzas de traer de vuelta al rapero, la paga se incrementó a $ 500,000. El director se acercó al equipo de Ja Rule en vano, lo que lo obligó a viajar al estudio de música como último esfuerzo.

Ja Rule interpretó a Edwin en la primera película de "Rápidos y furiosos" (Foto: Universal Studios)

En una entrevista con Grantland, Singleton reveló que Ja Rule “se volvió demasiado grande para él”, por lo que decidió mirar hacia Ludacris, creando un nuevo personaje.

Por otro lado, Ja Rule afirmó que consideró asumir el papel, pero que al final quería algo diferente. En 2002 explicó su punto de vista en una entrevista con MTV: “Simplemente sentí que no era el mejor movimiento para mí en cuanto a lo que quiero hacer en Hollywood en este momento. Realmente estoy tratando de actuar muy en serio. Y ya sabes, a veces moverse no es lo correcto”.

Ja Rule también atribuyó un problema en su programación al hecho de haber rechazado a la franquicia “Fast & Furious”. En ese entonces, no solo estaba de gira, sino que también tuvo un papel en “Half Past Dead” de 2002. Aunque el rapero apareció en películas como “The Cookout”, “Assault on Precinct 13” y “Wrong Side of Town”, su carrera como actor nunca se acercó al éxito que Ludacris tuvo gracias a “Fast & Furious”. Finalmente, terminó alejado de la actuación y la música.

Ja Rule, el conocido rapero estadounidense que interpretó al engreído corredor callejero Edwin, fue parte de “The Fast and the Furious” (Foto: Universal Studios)

VIDEO RECOMENDADO

El verdadero motivo por el que Han regresó a la saga

'Rápidos y furiosos 9': el verdadero motivo por el que Han regresó a la saga