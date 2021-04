Han Seoul-Oh fue un ladrón y corredor de carreras callejero que formó parte del equipo de Toretto hasta la trágica muerte de su novia, Gisele Yashar (Gal Gadot). Tras regresar a Tokio, Han fue supuestamente asesinado por Deckard Shaw (Jason Statham), un personaje que más adelante se integraría a la familia de ‘Dom’ a pesar de sus acciones del pasado.

De hecho, la aparición de Deckard en la barbacoa familiar del final de “The Fate of the Furious” fue muy criticada por los seguidores de la franquicia, que consideraron que había sido una falta de respeto a la memoria de Han... hasta que se anunció su regreso para la novena entrega de a longeva saga de Universal Pictures.

Ante el regreso de Han a la franquicia, Entertainment Weekly conversó con Jason Statham para saber su opinión sobre el regreso del personaje que supuestamente Shaw mató en Tokio y esto fue lo que dijo al respecto.

LA REACCIÓN DE SHAW SOBRE EL REGRESO DE HAN

Jason Statham habló sobre el regreso de Han y bromeando dijo: “Será mejor que me traigan de vuelta, porque necesito apagar ese fuego. Si tiene alguna cuenta que saldar, es conmigo”.

Cuando se le preguntó si le gustaría regresar a la franquicia para las dos últimas entregas, Statham dijo: “Soy un juego, amo a Justin Lin, es un gran director”, expresó el actor.

Shaw - Jason Statham se convirtió en uno de los villanos más odiados de la franquicia, pero más adelante se convirtió en un aliado para Toretto (Foto: Universal Pictures)

“Es una pena porque cuando me uní a la franquicia hace tantos años, él pasó a hacer otra cosa y todo lo que hice con Justin fue una pequeña etiqueta al final. Necesito hacer una película con él. Y me encantaría ver a todo el equipo de Fast , Vin Diesel y todos, son grandes personas. Les tengo mucho afecto”.

Justin Lin, quien ha dirigido cinco películas de Fast & Furious , habló recientemente sobre si Shaw o Luke Hobbs (interpretado por Dwayne Johnson) podrían aparecer en las dos últimas películas.

“En realidad, nunca los consideré desaparecidos, ¿sabes?” le dijo a Deadline . “Para mí, todavía están en este universo; son parte de esta familia”.

Fast & Furious 9 se estrenará en los cines de EE. UU. El 25 de junio y en los cines del Reino Unido el 8 de julio.