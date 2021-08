La exsuperestrella de la lucha libre Dwayne Johnson, también conocido como “The Rock” lleva muchos años incursionando en el mundo del cine, con lo cual ha podido participar en distintas películas siendo una de las últimas en filmar “Rápidos y Furiosos”, donde compartió roles con grandes artistas del séptimo arte.

En esta exitosa producción Dwayne Johnson interpreta a Luke Hobbs, personaje que aparentemente ya no estaría siendo de gran ayuda para este filme que ha conquistado a miles de seguidores alrededor del mundo. Los críticos del cine han señalado que en las películas Fast & Furious ya no estaría funcionando el personaje como antes solía hacerlo; sin embargo, cuenta con mayor futuro en los spin-offs de Hobbs & Shaw.

Se debe tener en cuenta que en la película Fast Five, las acrobacias de autos y las escenas de acción han tenido características más escandalosas mientras que Dwayne Johnson pasó de la serie principal al spin-off de 2019 Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw.

DWAYNE JOHNSON: CÓMO FUE SU PAPEL DE LUKE HOBBS

Desde que Dwayne Johnson llegó a Fast Saga en Fast Five, Hobbs era a la vez protagonista y antagonista, persiguiendo a Dom y su tripulación con implacable abandono mientras planeaban su atraco llegando a convertirse en un aliado único contra su enemigo que era el jefe criminal de Río, Hernan.

Poro a poco Hobbs llegó a graduarse para luego convertirse en el asociado tipo Nick Fury de la tripulación en Fast & Furious 6. Regresaría en The Fate of the Furious, aunque su papel en la serie ya no era el que solía ser.

¿QUÉ HA PASADO CON EL PERSONAJE DE LUKE HOBBS?

Si bien en un inicio el personaje de Luke Hobbs se dio a conocer en las películas Fast & Furious y que colaboró para que este filme tenga el éxito obtenido hasta la fecha, ello no significaría que el exluchador siga en la franquicia Fast y, más bien, opte por irse del todo. Lo que no se puede negar que los personajes Hobbs & Shaw pudieron crecer en la franquicia y ahora se preparan para continuar con más aventuras en la serie principal.

Lo que hasta ahora se comenta es que se viene desarrollando una secuela de Luke Hobbs & Deckard Shaw. Todo ello ocurre tras conocerse de la disputa con el actor Vin Diesel, es así que Johnson ha manifestado en distintas ocasiones que no piensa regresar para el final de dos partes de la serie central en Fast & Furious 10 y 11.

Se podría decir Hobbs ya no tiene un espacio en la película Fast & Furious, pero Hobbs & Shaw está posicionado para convertirse en una exitosa serie.

Pero lo que muchos se preguntan es cómo es la relación entre los actores que interpretan a Hobbs y Shaw, y es que resulta que cuando se conocieron en Furious 7, demostraron tener una gran química a tal punto que tiempo después llegaron a unirse como aliados y posteriormente lograron unir a dos antiguos enemigos como aliados.

El personaje de Hobbs colaboró para que la franquicia de Fast & Furious tenga un éxito increíble pero el hecho que ya no continúe podría traer consecuencias a futuro. Por ello, los críticos no han descartado que en un futuro no muy lejano se realicen conversaciones para que este personaje retorne, aunque por ahora esto está muy alejado de la realidad debido a la postura que ostenta actualmente Johnson sobre el asunto.

