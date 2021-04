En los 20 años de existencia de “Rápidos y furiosos”, la franquicia se ha caracterizado -además de ofrecer a la audiencia las mejores piruetas de autos y épicas peleas- por usar siempre el factor sorpresa en su trama. La última anunciada es el regreso de Han Lue (Sung Kang) a “F9”, después de haber sido dado por muerto. Es así que la renombrada ‘The Fast Saga’ podría entregarnos más sorpresas de cara al cierre definitivo de la historia, cuando estrene sus dos últimas películas.

Recientemente, una de las estrellas de “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”, el spin-off de “Rápidos y furiosos” protagonizado por Dwayne Johnson y Jason Statham, habló sobre cómo su papel podría conectarse con la historia principal y ser parte del final de una de las mejores sagas de acción de Universal Studios. Por su puesto que nos referimos de Eiza González, la actriz mexicana que interpretó a Margarita, también conocida como Madame M., en la película derivada.

La latina de 31 años destacó en “Hobbs & Shaw” por sus secuencias en la película, donde interpretó a la novia de Deckard Shaw (Jason Statham) y compartió roles con pesos pesado como Dwayne Johnson, Vanessa Kirby e Idris Elba. González no solo logra lo que necesita en el papel de esta trama en particular, sino que también te deja con muchas preguntas, entre ellas: ¿qué pasó exactamente con Margarita? ¿Cuál es su pasado con Deckard Shaw? Dudas que aún pueden ser respondidas en las dos cintas que faltan por estrenarse de la historia principal.

¿REAPARECERÁ EIZA GONZÁLEZ COMO MADAME M?

Eiza González fue convocada para “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw” cuando estaba filmando “Bloodshot”, nada más y nada menos que con Vin Diesel. Es así que la actriz mexicana le hizo saber al actor sobre la oferta y este le dio su sello de aprobación, pese a que entonces habían problemas en los sets de la franquicia “Fast & Furious” y, por extensión, críticas por la existencia misma de “Hobbs y Shaw”.

“En ese momento, estaba trabajando con Vin Diesel y él solo me dio su sello de aprobación. Le envié un mensaje de texto y le dije: ‘Oye, esto va a suceder. Espero que lo apruebes. Y estaba súper emocionado por mí. Así que fue realmente genial. Fue un círculo muy completo”, contó González a Collider.

Por otro lado, dado que Madame M sobrevivió a los eventos de la película que parece haber iniciado su propia franquicia, existe una buena posibilidad de que este González regrese en la secuela de “Hobbs & Shaw”. Entonces, al menos, las demandas del público de ver más del personaje podrían no estar tan lejos.

Y no solo eso, sino que también podría conectar con la historia central de ‘The Fast Saga’. La buena relación con Vin Diesel podría ser el puente que una ambas mitades del universo “Fast & Furious” para un último viaje en “F10” o “F11”. El personaje de Eiza ya ha demostrado que puede salir de cualquier apuro; además, las heridas con la familia de Dom parecen estar sanadas. Entonces, ¿las habilidades de Madame M acaso no se parecen mucho al equipo de Toretto? Todo es posible en una franquicia.

Pero, ¿qué piensa la actriz mexicana al respecto? “La conversación fue vivir en la franquicia ‘Fast and Furious’ y es algo que no había discutido antes con Donna Langley y siempre quise encontrar algo con Universal porque los amo. Así que finalmente dije: ‘Estoy lista’. No me importa. Una vez más, ¡no es un papel pequeño!”, señaló a Collider González, quien además reveló que “abrió las posibilidades para la franquicia y es una tan descomunal que ahora están haciendo ‘Fast and Furious’ exclusivamente para mujeres. Es toda una red de familia”.