Han Seoul-Oh, interpretado por el actor Sung Kang, es uno de los personajes más queridos de la franquicia de “Fast & Furious”. Su muerte en “The Fast and the Furious: Tokyo Drift” dejó destrozados a los fans, sin embargo, lo veremos de regreso en “Rápidos y furiosos 9” (”Fast and Furious 9″), la penúltima entrega de la saga original protagonizada por Vin Diesel, Michelle Rodriguez y Jordana Brewster.

El primer tráiler de “F9” , la nueva película que marcará el regreso de varios personajes clásicos del equipo de Dominic Toretto (Vin Diesel), ha puesto de cabeza a todos los fanáticos de la saga cinematográfica. Además de la participación de John Cena como el antagonista, otro detalle que dejó atónitos a los espectadores fue la reaparición de Han, quien se supone había muerto.

Al final del adelanto, Han se presenta ante todo el grupo, sin que nadie pueda creerlo, salvo quizá el personaje de Diesel, quien le da un fuerte abrazo de bienvenida. Ahora, a pesar de la alegría que suscitó la reaparición de Han, los fans están confundidos ¿Cómo sobrevivió a los eventos de “The Fast and the Furious: Tokyo Drift” ? ¿Qué significa su regreso? ¿Han está buscando justicia?

Lo cierto es que la reaparición de Han Lue (Sung Kang) ha renovado el interés en el personaje, incluidas algunas de sus notables peculiaridades como se ve en la franquicia . Además de su habilidad frente al volante, Han se caracteriza por comer bocadillos todo el tiempo, pero ¿por qué? ¿de dónde surgió este hábito? Aquí la respuesta.

¿POR QUÉ HAN SIEMPRE ESTÁ COMIENDO ALGO EN FAST AND FURIOUS?

Según el canon “Fast & Furious” , el hábito que tiene Han por comer bocadillos cuando no está conduciendo proviene de su pasado como fumador empedernido.

Giselle (Gal Gadot), su novia fallecida, explica que para ayudarlo a frenar su mal hábito por fumar, Han constantemente necesitaba tener algo que hacer en sus manos. Resulta que comer bocadillos es la forma más fácil de mantener sus manos y boca ocupadas en cualquier momento.

Esto significa que la razón por la que lo vemos comiendo bocadillos todo el tiempo es para distraerlo de querer un cigarrillo. Según explica el portal “Screenrant”, a lo largo de los años, simplemente adoptó el hábito, que obviamente es mucho mejor que fumar empedernidamente.

Por su parte, el director Justin Lin, creador del personaje, explicó a EW que la comida de Han es una parte integral de su identidad. Han , conocido como el observador silencioso de la tripulación de Dom, suele acechar en un rincón, dándole una sensación de indiferencia. Si le sumamos a eso su hábito de comer bocadillos, lo hace parecer más indiferente a todo lo que sucede a su alrededor, esto le permite evaluar en silencio cualquier situación en la que se encuentran.

Después de “Fast and Furious 9″ todavía hay una entrada más en la saga principal, pero aún no está claro cuándo se lanzará considerando cómo la pandemia de coronavirus ya retrasó el calendario de éxitos de taquilla de Hollywood.

