“Fast & Furious” (“Rápidos y furiosos” en Latinoamérica) es, sin lugar a dudas, una de las franquicias más importantes del cine de acción de este milenio, pero como todo lo bueno, debe terminar. La saga que comenzó en 2001 con Paul Walker y Vin Diesel a la cabeza, estrenará en 2021 la novena y penúltima parte de su línea principal, acercándose al gran final que habían planeado sus protagonistas desde un inicio.

Tal como indicó Vin Diesel durante una entrevista a USA Today, el actor recordó una promesa que le hizo a Paul Walker en el pasado antes de su muerte, cuando discutían sobre cuántas películas podrían hacer de la franquicia en el futuro. Ambos habían dicho comentado de broma que serían hasta diez, por lo que la próxima cinta será muy importante para él y todos los miembros que participaron en la saga.

Sin embargo, como es de esperarse en una franquicia de películas que se ha estado produciendo por casi 20 años, no siempre se ha mantenido la misma calidad. Muchos fans recuerdan con añoro algunas de estas entregas mientras que intentan olvidar aquellas películas que formaron parte de la historia principal de los protagonistas, ya sea porque su argumento fue muy descabellado, fallos en el guión o efectos especiales poco convincentes.

Por ello la revista Forbes, a través de su colaborador Travis Bean que se considera un gran fan de estas películas, hizo una lista de las mejores entregas de la saga “Fast & Furious”, incluyendo aquellas que no se encuentran dentro de la numeración oficial que Universal Pictures publicó.

RANKING DE LAS PELÍCULAS DE “FAST AND FURIOUS”

The Fast and the Furious: Tokyo Drift - 2006

La primera entrega de la serie sigue a Brian O’Conner (Paul Walker), un policía encubierto, cuya tarea es descubrir las identidades de un grupo de secuestradores de automóviles desconocidos liderados por Dominic Toretto (Vin Diesel).

Fast & Furious - 2009

El agente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) Brian O’Conner y Dominic Toretto se ven obligados a trabajar juntos para vengar el asesinato del amante este, Letty Ortiz (Michelle Rodríguez) y detener al narcotraficante Arturo Braga (John Ortiz). La película se desarrolla cinco años después de los eventos de “The Fast and the Furious” y antes de “Tokyo Drift”.

Hobbs & Shaw - 2019

Luke Hobbs y Deckard Shaw se ven obligados a unirse con la hermana de Shaw, Hattie (Vanessa Kirby) para luchar contra un terrorista cibernéticamente mejorado llamado Brixton Lore (Idris Elba) que amenaza al mundo con un virus mortal. La película está ambientada después de los eventos de “The Fate of the Furious”.

Furious 7 - 2015

Deckard Shaw, un asesino deshonesto de las fuerzas especiales que busca vengar a su comatoso hermano menor Owen, pone nuevamente en peligro al equipo de Dominic Toretto y Brian O’Conner.

2 Fast 2 Furious - 2003

Brian O’Conner y Roman Pearce (Tyrese Gibson) se unen para ir en secreto al Servicio de Aduanas de los Estados Unidos Para derrotar al narcotraficante Carter Verone (Cole Hauser) a cambio de la eliminación de sus antecedentes penales.

Fast Five - 2011

Dominic Toretto, Brian O’Conner y Mia Toretto planean un atraco para robar $100 millones al empresario corrupto Hernán Reyes (Joaquim de Almeida) mientras el agente del Servicio de Seguridad Diplomática de EE. UU. (DSS) Luke Hobbs (Dwayne Johnson) los persigue.

Fast & Furious 6 - 2013

Dominic Toretto, Brian O’Conner y su equipo reciben una amnistía por sus crímenes por parte de Luke Hobbs, a cambio de ayudarlo a derrotar a una hábil organización mercenaria dirigida por Owen Shaw (Luke Evans), uno de los cuales es el ex amante de Toretto, Letty Ortiz. . Es la última película que se desarrolla antes de Tokyo Drift.

The Fast and the Furious - 2001

The Fate of the Furious - 2017

Cyberterrorist Cipher (Charlize Theron) obliga a Dominic Toretto a trabajar para ella y lo vuelve contra su equipo, obligándolos a encontrar a Dominic y derribar a Cipher.

