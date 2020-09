Raúl Méndez es un reconocido actor mexicano que ha participado en telenovelas, series y películas. Entre sus participaciones más importantes destacan “El Señor de los Cielos” y “Enemigo Íntimo”, donde personifica a Alejandro Ferrer. El intérprete de 51 años atraviesa uno de los momentos más difíciles porque perdió a su padre a causa del coronavirus (CONVID-19).

Al respecto, Méndez contó que su progenitor falleció debido a las complicaciones causadas por el COVID-19 durante el verano. Detalló que salió con mucho ánimo de la enfermedad y que “tenía todo para sobrevivir”.

Estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Monterrey y La Casa del Teatro con Luis de Tavira entre 1994 y 1999 (Foto: Raúl Méndez/ Instagram)

Sin embargo, su padre siempre se mostró en contra de que lo intubaran o lo tuvieran conectado a una máquina para poder vivir. En el caso de que estuviera en una situación así, su padre llegó a decirle que prefería morir.

“Él estuvo sus últimas dos semanas en su casa, muy tranquilo, muy en paz, no sufrió para nada, no le hizo falta nada, tenía todo lo que le hacía falta para ‘sobrevivir’, pero creo que él mismo dijo 'yo prefiero irme ahorita y no estar sufriendo por tubos y cosas que le estaban haciendo ahí respirar”, señaló Méndez para el programa de espectáculos “De Primera Mano”.

Raúl Méndez Martínez es un actor mexicano de cine, teatro y televisión (Foto: Raúl Méndez/ Instagram)

El actor mexicano y su padre tenían una excelente relación, siempre lo apoyaba en cada uno de sus proyectos, a tal grado de que el señor formó parte del elenco de algunos de sus trabajos como extra.

“El proyecto que yo grababa o la película que yo estaba filmando o en la obra de teatro en la que yo trabajaba siempre mi padre estaba presente, o sea no hubo un solo proyecto, es más si me apuras mi padre fue extra en tres películas que yo hice por ahí”, recordó.

Raúl Méndez también perdió a su madre, quien falleció aproximadamente hace 18 años. A pesar del gran dolor que siente en estos momentos, el actor ha demostrado una gran fortaleza y dijo que no se siente sólo ya que sus padres siempre estarán cuidándolo.

“Ya desde la muerte de mi madre, que fue hace 18 años, aprendí que el cuerpo te limita a estar en un espacio. Con mi madre y con mi padre ahora tengo la ventaja de que ellos me van a acompañar a donde yo vaya”, finalizó.

Él es uno de los actores más camaleónicos de México (Foto: Raúl Méndez/ Instagram)

MÁS SOBRE “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”