Como bien sabemos, Rosalía y Rauw Alejandro terminaron su relación tras más de dos años de puro amor y una pedida de mano en abril pasado. Muchos de sus seguidores tildaron al intérprete de “Perreo Pesau” de infiel y acusaron a la modelo Valeria Duque de ser la principal causante de esta ruptura. Fue por ello que la propia colombiana salió al frente y contó todo lo que sucedió con el exponente urbano de 30 años.

No cabe duda de que las parejas de famosos están entrando en una etapa de crisis en los últimos meses. Y es que luego del rompimiento de Rauw Alejandro y Rosalía ha quedado claro que ni siquiera una propuesta de matrimonio evita que la monotonía sea parte de la vida amorosa de dos personas públicas como ellos.

Ahora bien, el motivo de su ruptura no ha quedado del todo claro para los fanáticos de los cantantes, en especial, luego de los rumores de infidelidad que surgieron en redes sociales y que involucra de sobremanera al autor del disco “Saturno”. Para muchos la cosa está clara: Rauw conoció a Valeria Duque en una fiesta privada y engañó a la “Motomami”. ¿O no?

Antes de su ruptura, el artista urbano y Rosalía se comprometieron luego de 2 años en abril (Foto: Rauw Alejandro / Instagram)

Pues bien, luego de permanecer en silencio y evitar a toda costa los comentarios malintencionados, la propia Valeria Duque salió al frente y confrontó las acusaciones que la sitúan como la gran causante del adiós de Rosalía y el caribeño. Por ello, la originaria de Colombia se armó de valor y contó todo acerca de su aproximamiento con Rauw Alejandro en México.

ASÍ SE CONOCIERON RAUW ALEJANDRO Y VALERIA DUQUE EN MÉXICO

A través de un comunicado en sus redes sociales, Duque señala que jamás un tuvo un romance con el intérprete de “Museo” o que haya tenido una relación amical con el cantante, desmintiendo categóricamente los rumores surgidos en redes sociales. “Es importante aclarar que mi primera vez viendo a Rauw Alejandro no fue en una fiesta, sino en su concierto en la Ciudad de México. No fue la primera vez que lo conocí, sino más bien la única ocasión en la que coincidimos. Fue en mayo, durante su concierto en la Ciudad de México”, agregó la nacida en Colombia.

Según cuenta Valeria, quien es también una influencer del mundo fitness, su encuentro con Rauw Alejandro “no duró más de 5 minutos y ocurrió de manera casual, como una fan más de la multitud”. Agregó también que no tuvo ningún encuentro luego con el reggaetonero. “No me acerqué personalmente a Rauw Alejandro ni tuve un contacto cercano con él, ya que mi presencia allí se limitaba a cumplir mis deberes profesionales. Asistir a eventos de la industria musical es parte de mi trabajo como modelo”.

La modelo Valeria Duque rompió su silencio tras sus presuntos vínculos con Rauw Alejandro (Foto: Valeria Duque / Instagram)

¿SE COMUNICARON RAUW ALEJANDRO Y VALERIA DUQUE? LO QUE DIJO LA MODELO

Sobre su relación con el entorno de Rauw Alejandro, la modelo añade que no entabló lazos ni comunicación con el músico ni con nadie de su equipo tras ser vinculada con la ruptura. “No, no he escrito al mánager de Rauw Alejandro para que lea ningún comunicado en mi nombre. Cualquier declaración que haya hecho o que esté por hacer la haré de forma independiente y personal”, añade.

De acuerdo a su versión, ha preferido mantenerse “al margen y no buscar ningún tipo de comunicación directa con él”, ya que las redes sociales podrían volver a vincularla con el reggaetonero.

Pide que dejen de esparcirse los rumores de las redes sociales (Foto: Valeria Duque / Instagram)

Finalmente, Duque, que cuenta con más de 2 millones de seguidores, lamentó todo el escándalo mediático en el que se ha vuelto involucrado a raíz de un rumor infundado vertido en redes sociales, siendo propagado por un usuario cuya identidad ni siquiera ha sido corroborada. “Lamentablemente, en el mundo digital los rumores y la desinformación pueden propagarse rápidamente, especialmente a través de las redes sociales. En este caso, todo comenzó con un hilo en Twitter y, a veces, la información puede ser compartida sin ser verificada previamente, lo que puede dar lugar a malentendidos y situaciones como la que estoy viviendo”, dijo.