Interpretar a Jack Reacher en la serie de Amazon Prime Video implica muchos retos, desde las complicadas escenas de acción hasta prepararse físicamente para encarnar al personaje creado por Lee Child. Alan Ritchson, el protagonista a cargo de esta difícil tarea, confesó que le trajo problemas médicos.

La serie sigue al veterano itinerante mientras recorre Estados Unidos descubriendo las oscuras conspiraciones detrás de homicidios inexplicables, primero en la ciudad ficticia de Margrave en Georgia y luego nuevamente en la ciudad no ficticia de Nueva York.

En el mundo de la actuación, los cambios físicos drásticos son más comunes de lo que parece. Los intérpretes, en su búsqueda por dar vida de manera auténtica a diversos personajes, a menudo se enfrentan a la necesidad de bajar o subir muchos kilos. Sin embargo, este proceso no está exento de riesgos para la salud, como lo experimentó Alan Ritchson en su transformación para “Reacher”.

¿CÓMO FUE EL ENTRENAMIENTO DE ALAN RITCHSON PARA INTERPRETAR A JACK REACHER?

En una entrevista reveladora con GQ, Alan Ritchson detalló su exhaustivo proceso de transformación para dar vida a Jack Reacher, destacando el desafío de cumplir con las expectativas del público sobre la apariencia musculosa del personaje.

“Quiero aclarar una cosa porque en cada entrevista alguien dice ‘30 libras de músculo’. ¡Subí 30 libras! No sé cuánto de eso era músculo magro”, explicó.

Así lucía el cuerpo de Alan Ritchson en la serie "Reacher" luego de subir 30 libras (Foto: Amazon Studios)

El actor compartió que pasó de 205 libras a 235 libras en ocho meses, consumiendo una cantidad considerable de alimentos. Sin embargo, admitió con honestidad, “No creo que todo eso fuera músculo. Una buena parte era... un poco más de la mitad, tal vez”.

Además, enfatizó que no recorrió el camino de los esteroides ni la testosterona. Describió su dedicación y el sacrificio necesario para alcanzar la forma física requerida, compartiendo, “Solo había una manera de llegar a donde necesitaba estar y era trabajar duro. Destrocé mi maldito cuerpo, amigo. Fue demasiado. No tuve tiempo de curarme. Tendía algo y pensaba: ‘¡No me importa! ¡Estoy trabajando en ello! Sufrí las consecuencias’”

¿CUÁL FUE EL PROBLEMA MÉDICO QUE SUFRIÓ ALAN RITCHSON POR “REACHER”?

Alan Ritchson compartió los desafíos médicos que enfrentó después de concluir la primera temporada de “Reacher”. El actor explicó que “necesitaba cirugía y no podía respirar bien”.

Tras realizar un análisis de sangre, descubrió que había agotado sus niveles de testosterona debido al riguroso entrenamiento que había llevado a cabo para encarnar a Jack Reacher.

“Mi médico me dijo: ‘Necesitas tomar testosterona’. (La terapia con testosterona) fue un verdadero regalo porque ahora puedo mantener ese tamaño fácilmente”, comentó.

Este testimonio subraya la importancia de priorizar siempre el bienestar personal en medio de las demandas físicas de la actuación. Aunque los cambios físicos son parte integral de la transformación de un actor en un personaje, es fundamental encontrar un equilibrio saludable y abordar cualquier impacto negativo en la salud de manera adecuada.