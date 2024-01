Aunque Alan Ritchson ha participado en producciones como “Smallville”, “Blue Mountain State”, “Los juegos del hambre: En llamas”, “New Girl”, “Black Mirror”, “Titans” y “Supergirl”, sin duda el papel que lo ha llevado a la fama y le valió elogios y nuevas oportunidades es el de Jack en “Reacher”.

El actor de 41 años es el protagonista del drama criminal de Amazon Prime Video desarrollado por Nick Santora, basado en la serie de libros de Lee Child y que estrenó su primera temporada el 4 de febrero de 2022. Debido a su éxito, fue renovado para una segunda entrega que se lanzó el 14 de diciembre de 2023.

Sin embargo, Alan Ritchson confesó que estuvo a punto de perder el papel más importante de su carrera hasta el momento. ¿Por qué casi no interpreta a Jack Reacher?

Alan Ritchson, protagonista de "Reacher", contó que casi pierde el papel más importante de su carrera (Foto: Amazon Prime Video)

¿POR QUÉ ALAN RITCHSON CASI PIERDE EL PAPEL DE JACK REACHER?

Antes del estreno de la segunda temporada de “Reacher”, el actor reveló durante una entrevista en el podcast “Inside of You con Michael Rosenbaum” que inicialmente no lo aceptaron para el papel principal debido a su altura. También explicó su lucha para obtener el personaje y cómo ha cambiado su carrera.

“Luché muy duro por Reacher. Me tomó meses y meses y meses convencer a todos de que yo era el chico indicado. Sabes, me pasaron por alto la primera vez. Creo que les mencioné que me rechazaron al comienzo del proceso, como todos, y creo que fue porque mido 6′3 (190 cm.). Reacher mide 6′5. Creo que están intentando, ya sabes, todo el mundo está intentando conseguir una versión súper auténtica de Reacher en la pantalla”, contó.

“Por eso, siempre hay una especie de asterisco en mi mente, ya sabes, cuando se trata de este papel. Pero realmente tuve que luchar por eso. Y ahora que estamos en esto”.

Jack Reacher (Alan Ritchson) rompe la ventana de un automóvil en la serie "Reacher" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CÓMO “REACHER” CAMBIÓ LA CARRERA DE ALAN RITCHSON?

Gracias a su protagónico en “Reacher”, Alan Ritchson ha conseguido nuevas oportunidades en películas dramáticas y de acción. Por ejemplo, apareció en “Fast X”, décima película de la popular franquicia, como el agente Ames, papel que estaba originalmente destinado a Keanu Reeves.

En 2024, Ritchson aparecerá en “The Ministry of Ungentlemanly Warfare”, película británica-estadounidense dirigida y coescrita por Guy Ritchie. La cinta de acción y espías se basa en el libro de 2015 de Damien Lewis y tiene como protagonistas a Henry Cavill, Eiza González, Henry Golding, Alan Ritchson, Hero Fiennes Tiffin, Alex Pettyfer, Til Schweiger, Cary Elwes, Babs Olusanmokun y Henry Zaga.