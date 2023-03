México continúa despidiendo a grandes figuras del cine y televisión. Este 22 de marzo se confirmó el fallecimiento de Rebecca Jones a los 64 años y un detalle saltó a luz. Sus últimas dos publicaciones en Instagram estuvieron dedicadas a Ignacio López Tarso, quien murió el 11 de marzo, ¿qué dijo sobre el recordado personaje de “Macario”y qué vínculo mantenían?

Alejandro Camacho, exesposo de la actriz, dio la lamentable noticia al igual que su representante Danna Vásquez. Ella no logró superar una neumonía bacteriana y una deficiencia pulmonar que la llevó a estar hospitalizada en plena grabación de la telenovela ‘Cabo’, en la que tuvo que ser reemplazada por Azalea Robinson. Además, luchaba contra el cáncer de ovarios desde 2019.

Su última aparición pública se dio el 3 de marzo en el estreno de la película ‘Nada que ver’ en la que participó. En el evento llamó la atención su pérdida de peso y ella reaccionó. “Sí ya sé que estoy muy delgada... Si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima, pues eso se acerca más a lamento al quejido y yo estoy muy pero muy lejana a eso”, escribió en esa oportunidad y donde también resaltó que había estado 8 días en terapia intensiva.

Rebecca Jones durante el estreno de la película 'Nada que ver'. (Foto: @la_rebeccajones / Instagram)

El último post para Ignacio López Tarso

Tras estar hospitalizado por una neumonía y una oclusión intestinal, el destacado actor falleció a los 98 años. Su amiga se despidió de él con una fotografía del recuerdo.

“Nuestro Nacho del alma. Una joya haber trabajado en tantos proyectos a su lado”, expresó.

Ese mensaje no fue el único, pues también le dedicó otro post en el que expresó: “se quedan todos esos personajes fantásticos, hasta Macario, que osaba negociar con la muerte. Junto a él hice muchas cosas, y estoy convencida que no hubo, hay, ni habrá otro como él en la escena teatral y cinematográfica de México. Le aprendí tanto!! Descansa en paz, Nacho de mi corazón y de Mexico entero”.

El vínculo que unía a Rebecca Jones con Ignacio López Tarso

El mundo de las telenovelas mexicanas permite crear vínculos fuertes entre los actores, quienes comparten roles en diversas producciones. Este fue el caso de Rebecca Jones e Ignacio López Tarso quienes participaron en ‘Imperio de cristal’ que se estrenó en 1994 y la imagen que usó para despedirlo corresponde a las grabaciones.

La idea original fue de la actriz y Alejandro Camacho. Ella se convirtió en protagonista y él en el antagonista. La producción también contó con la participación estelar del primer actor.