¿POR QUÉ SE SEPARARON REBECCA JONES Y ALEJANDRO CAMACHO?

Rebecca Jones falleció la madrugada del miércoles 22 de marzo a los 65 años. Así lo informó su representante, Danna Vázquez, a través de un comunicado publicado en las redes sociales donde agradeció a todas las personas que estuvieron pendientes de la salud de la famosa actriz mexicana.

Según la información de su representante, Rebecca Jones murió acompañada de sus seres queridos, en paz y agradecida con el público para el que trabajó durante toda su vida. Aunque no se especificó la causa de su muerte, se sabe que la salud de la intérprete de telenovelas era delicada.

Rebecca Jones estuvo casada durante 26 años con el actor Alejandro Camacho, con el que trabajó en muchas telenovelas, como “El ángel caído”, “Cuna de lobos”, “La sonrisa del diablo”, entre otras, y con quien tuvo un hijo, Maximiliano Camacho Jones. Si bien fueron uno de los matrimonios más estables del medio artístico mexicano, finalmente se separaron. ¿Por qué? Aquí te lo contamos.

Rebecca Jones falleció la madrugada del miércoles 22 de marzo en Ciudad de México (Foto: Rebecca Jones/ Instagram)

LA HISTORIA DE AMOR DE REBECCA JONES Y ALEJANDRO CAMACHO

Rebecca Jones y Alejandro Camacho se conocieron a principios de la década de los 80, luego se hicieron amigos y posteriormente iniciaron un romance. Después se fueron a vivir juntos y se casaron en el año 1986. La pareja de actores tuvo a su único hijo, Maximiliano Camacho.

Durante los 26 años que estuvieron casados, fueron considerados como una de las parejas más estables del medio artístico mexicano. Pero, como suele ocurrir con muchas parejas, la crisis los alcanzó y se divorciaron en 2011

Rebecca Jones y Alejandro Camacho trabajaron juntos en varias producciones como “El ángel caído”, “Cuna de lobos”, “La sonrisa del diablo”, “Imperio de cristal” y “Para volver a amar”, por mencionar algunas. Incluso, después de separarse, compartieron créditos la obra de teatro “El curioso incidente del perro a medianoche”, esta última en 2013, dos años después de su divorcio.

Rebecca Jones estuvo casada durante 25 años con el actor Alejandro Camacho, con el que trabajó compartiendo créditos en muchas telenovelas (Foto: Rebecca Jones/ Instagram)

¿POR QUÉ SE SEPARARON REBECCA JONES Y ALEJANDRO CAMACHO?

En una entrevista para el programa de Unicable, Montse y Joe, Rebecca Jones aseguró que su matrimonio con Alejandro Camacho no fue perfecto. Ya que muchos los consideraban como la pareja más estable, ella aclaró que no todo fue color de rosas en su historia de amor.

“Siempre que me preguntan que si lo veo, que si nos frecuentamos, yo digo: ‘pues para eso nos divorciamos’. No se borran (los 26 años de matrimonio) cada segundo de tu vida te conforma, pero no quiere decir que te quede estancado ahí”, dijo la primera actriz.

Rebecca Jones reveló que unas de las razones por las que decidió continuar por tantos años su matrimonio con Alejandro Camacho fue porque eran muy mediático. Así se dejó influenciar por sus fanáticos y la presión de los medios de espectáculos.

Rebecca Jones también trabajó como productora de cine, teatro y televisión (Foto: Rebecca Jones/ Instagram)

“Si tú ya no estas bien en una situación no tienes por qué quedarte ahí por complacer al público, que es lo que me pasó a mí. Es que éramos la pareja perfecta casi, pero nadie sabe qué pasaba detrás de las puertas. Es muy sencillo, eres feliz hasta que dejas de ser feliz y entonces te divorcias, es una cosa que pocas mujeres se atreven a hacer en este país”, resaltó.

Pese a la ruptura, Rebecca aseguró logró llevar bien con Alejandro y destacó que es un gran actor: “Fue difícil cuando me divorcié para ya no ser pareja porque después seguimos trabajando juntos, hicimos. El curioso incidente del perro a media noche... fue bien, nos llevamos bien”, agregó.