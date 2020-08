No cabe la menor duda de que “Rebelde” marcó la carrera de varios actores que participaron en esta telenovela juvenil mexicana. Si bien, los personajes principales eran Mía Colucci, Roberta Pardo, Miguel Arango, Diego Bustamante, ‘Giovanni’ Méndez y ‘Lupita’ Fernández ; hay uno que llegó a robarse el corazón de varios televidentes por su forma de ser. Nos referimos a Celina Ferrer, aquella joven que sufría constantes burlas por su sobrepeso.

Aunque al inicio de la serie, ella era una muchacha muy insegura por el bullying que sufría en el Elite Way School a causa de su apariencia física, sus amigos, en especial Mía, la ayuda para saber enfrentarlo y aceptarse tal como es.

Celina junto a sus amigas Mía y Vico en "Rebelde" (Foto: Televisa)

Este papel estuvo interpretado por Estefanía Villarreal, quien tras aparecer en la novela apareció en algunas otras producciones como “Cuidado con el ángel” (2008-2009), “Un refugio para el amor” (2012), “Camelia, la texana” (2014), “Yo no creo en los hombres” (2014-2015), “Despertar contigo” (2016) y “Mañana será otro día” (2018); además de tener participaciones en “La rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”.

Mientras se desarrollaba en el mundo de la actuación, a la par decidió prestarle más atención a su imagen y cambió sus hábitos alimenticios para ser más saludable, llegando a convertirse en una modelo de talla grande.

Estefanía durante uno de los desfiles que participa (Foto: Estefanía Villarreal / Instagram)

SU OTRA PASIÓN: LAS PASARELAS

A sus 33 años, la joven dejó de las telenovelas y se dedica íntegramente al modelaje. Ella es imagen de importantes marcas internacionales, por lo que ha desfilado en las pasarelas para Mercedes-Benz Fashion Week México, considerada como el evento más importante de moda del país azteca.

“Modelar para mí es más que ponerse ropa y maquillaje increíble, es arte, es expresión, es salir ahí, enfrentarte a tus miedos e inseguridades, vaciarte de complejos, caminar con toda la seguridad que tengas y por último disfrutar”, escribió en sus redes sociales.

Estefanía luce muy hermosa y tiene gran cantidad de seguidores (Foto: Estefanía Villarreal / Instagram)

ACONSEJA A JOVENCITAS CON SOBREPESO

Además, Estefanía Villarreal alienta a las mujeres con sobrepeso a no rendirse y luchar por sus sueños.

“Primero que nada define perfecto. Ya que lo tengas claro te comparto algo que a mí me funciona. Me gusta ocuparme en lo que yo pienso de mí, no en lo que piensen, digan o hagan los demás”, le recomendó a una de sus seguidoras que le pedía consejos para superar el miedo al qué dirán.

Estefanía rompió los cánones de belleza haciéndose indispensable en los desfiles de moda (Foto: Estefanía Villarreal / Instagram)

ESTÁ PRÓXIMA A CASARSE

La modelo está más feliz que nunca, pues en octubre de 2019 se comprometió con su pareja Gidi Schwartz en una pedida de mano romántica.

“Estábamos en un crucero, organizó todo y no me enteré de nada. Había varios amigos nuestros, y fue algo muy raro porque la gente que me conoce sabe que soy súper intuitiva, pero en aquella ocasión no lo noté. Todo sucedió durante la noche elegante. Me llevó a un sitio muy especial del barco y había un par de personas con nosotros; de repente todo paró, me quedé en shock cuando lo vi arrodillado y con el anillo. Mi única reacción fue decirle: ‘You are crazy!’, pero fue muy bello, lloré como nunca y por supuesto, acepté”, recordó en una entrevista para una publicación de Editorial Televisa.

