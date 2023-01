CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En la segunda temporada de “Record of Ragnarok” (“Shūmatsu no Valkyrie” en su idioma original), anime de Netflix basado en el manga homónimo de Shinya Umemura y Takumi Fukui, continúan los enfrentamientos entre los más poderosos dioses y los hombres más fuertes de la historia para salvar a la humanidad de la destrucción total.

Después de que Lu Bu perdiera contra Thor, Zeus venciera a Adán y a pesar de que Kojiro Saski derrotara a Poseidón, la humanidad está perdiendo, pero su lucha por sobrevivir continúa. En la próxima ronda, un malvado humano llega y se enfrenta a un nuevo dios.

Los dioses quieren impedir que los humanos vuelvan a ganar, así que envían al único e inigualable Hércules, quien tendrá que enfrentar a Jack el Destripador. Como es costumbre en “Record of Ragnarok”, la batalla se intercala con la historia de ambos contrincantes.

Hércules pelea por los dioses en la cuarta batalla en la temporada 2 de “Record of Ragnarok” (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “RECORD OF RAGNAROK”?

Aunque Hércules parece tener la ventaja, sobre todo cuando muestra sus tatuajes, Jack el Destripador engaña constantemente a su oponente, juega con su mente e incluso logra herirlo. Primero asegura que su arma son unas simples tijeras, luego, que es su maletín, pero en realidad se trata de sus guantes, que pueden convertir todo lo que toca en un arma divina.

A pesar de haber perdido el brazo, Hércules no se detiene ante nada y reúne la fuerza necesaria para lanzar su movimiento más poderoso: el Duodécimo Trabajo. Sin embargo, no es suficiente para derrotar a Jack. Ambos están gravemente heridos, pero siguen luchando.

La cuarta ronda termina con Jack el Destripador matando a Hércules con su sangre. No obstante, no consigue ver el miedo en el dios, lo que considera una pérdida personal. Aunque se trata de una victoria para los humanos, no pueden celebrar y claman por Hércules.

Raiden Tameemon vs Shiva

Tras la segunda victoria para la humanidad, Brunilda visita al colosal Tameemon Raiden, el luchador de sumo más fuerte de la historia para que enfrente a Shiva, el dios de la destrucción, en la quinta ronda.

Durante la batalla, Shiva y Raiden se dan cuenta que tienen filosofías similares y lucha por los que aman. El primero por sus amigos y el segundo por su compañera Valquiria, Thrud. Para asegurar la victoria ambos utilizan sus mejores técnicas.

El combate entre Shiva y Raiden Tannemon en la temporada 2 de "Record of Ragnarok" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “RECORD OF RAGNAROK”?

¿Quién gana la quinta ronda?

Cerca del final de la batalla, Raiden corta tres de los cuatro brazos de Shiva, quien hace lo propio con Raiden. La quinta ronda de Ragnarok termina con la muerte de Raiden y el cambio de percepción de Shiva sobre los humanos.

Aunque Zeus está impresionado por la valentía de los humanos no se detendrá hasta que la victoria le pertenezca a los dioses. En tanto, Goll escucha que un grupo de dioses planea eliminar a Buda porque creen que es un traidor. Cuando los dioses la descubren tratan de atraparla, pero Jack el Destripador aparece justo a tiempo.

En la escena post-créditos de “Record of Ragnarok”, se anuncia que Buda será el luchador de los dioses en la sexta ronda. No obstante, cuando sale a la arena este indica que peleará por la humanidad. ¿A quién se enfrentará? ¿Zerofuku?