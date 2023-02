El anime de “Record of Ragnarok” ha sorprendido al público con una temporada 2 llena de enfrentamientos inolvidables y tuvo como protagonista a Shiva. Ahora, es el turno de Buda y muchos se han preguntado quién será el rival del dios que se puso del lado de la humanidad. El manga de “Shuumatsu no Valkyrie” ha dado más detalles del camino del mencionado personaje en esta aventura que significa la última oportunidad de los seres humanos para no ser aniquilados.

Buda es uno de los personajes más particulares de la ficción, ya que decidió luchar a favor de la humanidad, dándole la espalda a Zeus y los demás dioses. En la sexta ronda del Ragnarok, Buda definirá su posición.

Porque su decisión de salvar a los humanos siempre se mantuvo a flote, desde el comienzo, con varias señales. El irreverente luchador, además, no quiere estar bajo las órdenes de nadie, y eso incluye a Zeus, quien le pide que pelee sin saber que Buda tomará otro camino.

Loki, además, es quien sospecha desde antes de que Buda estaba ayudando a que los humanos puedan derrotar a los dioses en las peleas, ya que el Völundr no era suficiente para lastimar a una divinidad, sino que necesitaban el concepto budista Samavadhāna. Así es como empieza la batalla de Buda, pero ¿contra Loki?

¿CON QUIÉN PELEA BUDA EN EL ANIME DE “RECORD OF RAGNAROK”?

En el manga de “Record of Ragnarok”, que se adaptará en el anime de Netflix, Buda tiene como oponente a Zerofuku en la sexta ronda del Ragnarok. El dios luchará del lado de los humanos, para sorpresa y algarabía de la humanidad. Sus pares, sin embargo, lo repudiarán por lo que consideran una traición imperdonable.

De esta manera, los Siete Dioses de la Fortuna se unen otra vez para volver a convertirse en Zerofuku y así poder luchar contra Buda. El nuevo personaje le recriminará a Buda por algo que le hizo en el pasado, por lo que esta pelea será su venganza.

Sin embargo, Buda no recordará a Zerofuku y empezará la batalla golpeándolo con una patada en el estómago. Buda manejará la pelea a su modo, esquivando los hachazos de Zerofuku, aunque se complicará un poco con la problemática habilidad Ono No Fuko.

Buda, finalmente, en un cruce de ataques, golpeará en la cara a Zerofuku, quien caerá desmayado al suelo. Ahí será cuando sus cuernos se caigan y empiecen a lastimar a su antiguo portador. Al entrar por su boca, Zerofuku empezará temblar y saldrán dos dragones de su pecho. Cuando Buda intentará ayudarlo, Zerofuku se terminará transformando en Papiyas o Hajun y una nueva pelea volverá a iniciarse.

Buda será el sexto luchador de la humanidad en la parte 2 de “Record of Ragnarok” temporada 2 (Foto: Netflix)

¿QUIÉN GANA LA PELEA ENTRE BUDA Y HAJUN?

Después de derrotar a Zerofuku, Buda tendrá una pelea durísima en contra de Hajun, también conocido como Papiyas, quien hasta lo dejará tuerto con uno de sus poderosos ataques. Sin embargo, el dios amante de los dulces terminará derrotando al Rey Demonio del Sexto Cielo, aunque acabará con heridas de gravedad y será llevado directo a la enfermería tras el combate.

