“Red, White & Royal Blue” (“Rojo, blanco y sangre azul” en español) es una comedia romántica de Amazon Prime Video que marca el debut de Matthew Lopez como director de películas. La cinta coescrita por Ted Malawer se basa en la novela de 2019 del mismo nombre de Casey McQuiston.

La película que se estrenó en el BFI IMAX de Londres el 22 de julio de 2023 y está disponible en la plataforma de streaming desde el 11 de agosto sigue al hijo de la presidenta y el príncipe de Gran Bretaña, quienes son forzados a una tregua falsa por el bien de ambas naciones. En poco tiempo, su relación comienza a mejorar y se convierte en algo más profundo.

Taylor Zakhar Perez y Nicholas Galitzine son los protagonistas de “Rojo, blanco y sangre azul”, mientras que Uma Thurman, Stephen Fry, Sarah Shahi, Rachel Hilson y Ellie Bamber aparecen en papeles secundarios. Entonces, ¿quién es quién en la comedia romántica de Amazon Prime Video?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “RED, WHITE AND ROYAL BLUE”

1. Taylor Zakhar Perez como Alex Claremont-Diaz

Taylor Zakhar Perez, que ha aparecido en las producciones “The Kissing Booth 2″ y “The Kissing Booth 3″ y “Minx”, da vida a Alex Claremont-Diaz, el hijo de la presidenta de los Estados Unidos y rostro joven de la Casa Blanca. Gracias a su carisma y encanto, ayuda a su madre en la campaña de reelección, pero cuando su vida personal acapara los titulares eso se pone en riesgo.

Taylor Zakhar Perez como Alex Claremont-Diaz en la película "Red, White & Royal Blue" (Foto: Amazon Prime Video)

2. Nicholas Galitzine como el Príncipe Henry

Nicholas Galitzine, conocido por sus papeles en las películas “High Strung”, “Handsome Devil”, “Cinderella” y “Corazones malheridos”, interpreta al Príncipe Henry. Aunque aparenta ser más serio y reservado, tiene un lado tierno que predomina cuando está con Alex.

Nicholas Galitzine como el Príncipe Henry en la película "Red, White & Royal Blue" (Foto: Amazon Prime Video)

3. Uma Thurman como Ellen Claremont

Uma Thurman, reconocida principalmente por películas como “Dangerous Liaisons”, “Gattaca”, “Pulp Fiction” y “Kill Bill”, asume el rol de Ellen Claremont, la presidenta de los Estados Unidos. La demócrata originaria de Texas y esposa del senador Oscar Díaz equilibra su trabajo con su labor como madre.

Uma Thurman como Ellen Claremont en la película "Red, White & Royal Blue" (Foto: Amazon Prime Video)

4. Stephen Fry como Rey James III

Stephen Fry, comediante, actor, director y escritor británico que apareció en “Wilde”, “V de Vendetta” y “Los amigos de Peter”, es el encargado de interpretar al Rey James III en “Red, White and Royal Blue”. Aunque en la serie el monarca es el abuelo de Henry, en el libro el puesto es de Queen Mary.

Henry y Alex hablando con el Rey James III y el príncipe Philip en la película "Red, White and Royal Blue" (Foto: Amazon Prime Video)

5. Sarah Shahi como Zahra Bankston

Sarah Shahi, quien participó en “La Vieja Escuela”, “A Lot Like Love”, “For Your Consideration”, “Crossing Over”, “I Don’t Know How She Does It”, “Bullet to the Head”, “The Adventures of Beatle” y “Black Adam”, da vida a Zahra, la jefa de gabinete adjunta de la presidenta Claremont.

Sarah Shahi como Zahra Bankston en la película "Red, White & Royal Blue" (Foto: Amazon Prime Video)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Red, White and Royal Blue”: