¿Eres fanático de “Sex Education”, pero no sabes si vale la pena ver temporada 4? Pues en esta reseña te explicaré por qué pienso que esta entrega ha sido un buen cierre para esta popular serie de Netflix y no te lo puedes perder, ¡y todo esto sin spoilers!

La última entrega de la serie continúa con los eventos que dejamos en la temporada 3. La secundaria Moordale se cierra, y los estudiantes se enfrentan a una nueva realidad al ser transferidos a una escuela completamente diferente. Jean dio a luz, pero Jakob, al darse cuenta de que no era su hija, toma una decisión que cambia el rumbo de sus vidas. Eric y Adam han llegado a un punto de quiebre en su relación, y Maeve toma la decisión de seguir su pasión y asistir a un programa de escritura en una universidad en Estados Unidos, despidiéndose de Otis.

Con estos elementos de fondo, la cuarta temporada de “Sex Education” se embarca en un viaje emocional que pone a prueba a sus personajes principales. Ahora, los estudiantes de Moordale deben enfrentar su último año en Cavendish, una escuela que se siente como un mundo completamente distinto al que conocían. En este nuevo entorno, se ven desafiados a hacer nuevos amigos, a perseguir nuevos sueños y a superar retos inesperados.

ANTES DE EMPEZAR, MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “SEX EDUCATION” TEMPORADA 4

INCLUSO MÁS REPRESENTACIÓN

Desde su lanzamiento en 2019, “Sex Education” se ha convertido en una de las series más populares de Netflix, atrayendo a más de 40 millones de espectadores en su primer mes. Su enfoque en la exploración de la sexualidad, principalmente en adolescentes pero luego también en adultos, ha resonado profundamente entre los suscriptores de la plataforma. La serie ha demostrado ser mucho más que simples historias divertidas y sensuales; es educativa, como lo sugiere su título.

Desde su primera temporada, “Sex Education” ha abrazado la diversidad de experiencias sexuales y relaciones humanas. La serie ha incluido numerosas parejas LGBTQI+ y ha ampliado su representación con cada temporada, abordando conceptos menos discutidos como la asexualidad y el sexo con personas con discapacidades motoras.

La última temporada de la serie lleva este compromiso con la representación a un nivel superior, pues Cavendish es la pesadilla de los que piensan que el live-action de “La sirenita” es un sacrilegio porque la protagonista es una actriz negra.

Abbi es una mujer trans, Roman es un hombre trans y Asha tiene discapacidad auditiva (Foto: Netflix)

Veremos una amplia gama de identidades y orientaciones sexuales, incluyendo a mujeres y hombres trans, personas queer, bisexuales, asexuales, parejas no monógamas y con diferentes tipos de discapacidades. La serie no solo presenta sus desafíos y luchas, sino que también muestra su deseo de llevar vidas plenas, de enamorarse, divertirse y vivir como cualquier otra persona.

PREPÁRATE PARA ALGUNAS SORPRESAS

“Sex Education” ha decidido comenzar su nueva temporada con gran estilo, reservando una serie de sorpresas emocionantes para su fiel audiencia. Entre estas sorpresas, destaca la incorporación de Jack Gleeson, reconocido por su inolvidable interpretación de Joffrey en “Game of Thrones”, quien se une al elenco en un nuevo papel. No le diremos quién para que todos los espectadores puedan experimentar la misma emoción que nosotros al descubrirlo por sí mismos.

MÁS PROFUNDIDAD A LOS PERSONAJES Y UN CIERRE SATISFACTORIO

Quizás una de mis escenas favoritas de toda la serie fue casi al final de la segunda temporada cuando Maeve, Olivia, Lily y Viv acompañan a Aimee a subirse nuevamente en el bus luego de haber sufrido de abuso sexual.

Y es que “Sex Education” tiene un especial talento para discutir esta clase de problemáticas oscuras, pero sin perder su esencia optimista y mantener vibrantes los colores de la bandera que han ondeado desde el 2019.

Esta cuarta temporada busca explorar incluso más conflictos como el rechazo a la comunidad LGBTQI en la religión, diferentes formas de abuso y la muerte de personas queridas.

La temporada logra introducir con éxito nuevos personajes y proporcionar un cierre satisfactorio tanto para ellos como para el elenco original, que incluye a Otis, Maeve, Aimee, Adam, Eric y el resto de los estudiantes de Moordale. Además, no se olvida de los personajes adultos, como Jean y Michael, quienes también obtienen su propio desenlace.

Eric batalla con su fe debido a la poca aceptación de su iglesia en la temporada 4 de “Sex Education” (Foto: Netflix)

Lo sorprendente es que todo esto se logra en tan solo ocho episodios, sin que parezca un mero intento de alargar la historia, sino más bien como un paso esencial en la evolución de sus historias individuales y conjuntas.

Si tuviera que criticar algo sería una pequeña inclusión mística en el desarrollo de uno de los personajes. El aspecto fantasioso no parece en sintonía con lo que suele hacer el programa, quizás se debió quedar en visiones en sueños o la sensación de que son señales sin en realidad serlo. Ya lo comprenderán cuando lo vean.

Definitivamente, la temporada 4 de “Sex Education” es una mejora si la temporada 3 te dejó un poco decepcionado. Personalmente, incluso me emocionó hasta las lágrimas en algunos momentos y no me disgustó cómo terminaron cada uno de los protagonistas. Esto sin que se sienta que lo hace como “fan service”.

