Bastó solo un mes y medio después de su lanzamiento, para que Netflix decidiera cancelar “Resident Evil”, la serie basada en los videojuegos del mismo nombre. Si bien, la noticia toma por sorpresa a los amantes del género ciencia ficción, su culminación tras su primera entrega no haría sufrir a muchos.

A continuación, te contamos los verdaderos motivos por los que fue cancelada la serie protagonizada por Ella Balinska, Tamara Smart y Siena Agudong, la cual está disponible en la plataforma streaming desde el 14 de julio de 2022.

Ella Balinska como Jade Weske en la serie de "Resident Evil" (Foto: Constantin Film)

RAZONES POR LAS QUE FUE CANCELADA “RESIDENTE EVIL”

La serie apocalíptica, de ocho episodios, terminó porque su trama no convenció del todo a la audiencia y no logró permanecer en el tiempo en el Top 10 de lo más visto. Si bien, debutó en la segunda ubicación con 72,7 millones de horas vistas en su primer fin de semana, las cifras no despegaron como se hubiera querido, ya que la semana siguiente subió ligeramente a 73,3 millones de horas vitas, pero poco a poco cayó y logró salir del ranking, publicó Deadline.

En tanto, los críticos de Rotten Tomatoes le dieron una puntuación de 55% y la audiencia, una de 27%, porcentajes bajos para una serie que prometía quedarse en la preferencia de la gente, pero resultó todo lo contrario.

“Resident Evil” es una serie basada en los videojuegos del mismo nombre y que fue escrita por Andrew Dabb (Foto: Constantin Film)

¿QUÉ HABÍA DICHO ANTES DE CONOCER ESTA DECISIÓN EL SHOWRUNNER?

Antes de conocerse la decisión de la cancelación, el showrunner Adrew Dabb se había referido a la posibilidad de una continuidad de “Residente Evil”, pero todo dependería de la recepción que hubiera tenido.

“Ya sea que sean dos temporadas, tres temporadas, cuatro temporadas o cinco temporadas, dejaremos que la audiencia nos dicte. Diré que cuanto más nos adentramos, más historia encontramos a medida que incorporamos más elementos de los juegos y expandimos estos mundos y estos personajes”, señaló a TV Line.

Lamentablemente, no se sabrá algunos puntos que habrían quedado en el aire con la cancelación de la serie de ciencia ficción.

La producción de la ficción está a cargo de Constantin Film, que anteriormente hizo lo propio con las películas protagonizadas por Milla Jovovich (Foto: Constantin Film)

¿DE QUÉ TRATA “RESIDENT EVIL”?

“Resident Evil” sigue a Jade, la hija de Albert Wesker, quien lucha por sobrevivir en un mundo “invadido por criaturas sedientas de sangre, infectadas y alucinantes”, de acuerdo con la sinopsis oficial.

En medio de esto, la joven busca saber más sobre su pasado en New Raccoon City, toda vez que hay conexiones siniestras de su padre con la Corporación Umbrella. No solo ello, quiere saber qué sucedió con sucedió con su hermana Billie.