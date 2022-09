Desde que se estrenó el 16 de septiembre, la película “Revancha ya”, que está disponible en Netflix, ha cosechado un gran nivel de audiencia en diversas partes del mundo, por lo que se ha colocado como una de las comedias más exitosas de la plataforma de streaming.

Es normal que las personas que se dieron el tiempo de reproducirla en sus aparatos tecnológicos se hayan quedado con ganas de saber más al respecto de la cinta, así que ahora te presentaremos a detalles algo acerca de la lista de actores que dan vida a esta historia.

Si ya viste el largometraje, sabrás que todo se basa en un grupo de adolescentes en la secundaria que están en búsqueda de venganza por determinados factores, por lo tanto, hemos de suponer que todos tienen entre 17 o 20 años, exagerando.

No obstante, los artistas que interpretan estos papeles no tienen esa edad, sino que son mayores y en algunos casos por muchos años, por lo que han tenido que aparentar físicamente para no dejar ver una gran diferencia.

Si es que te interesa saber qué tan mayores son estos jóvenes, esta nota es para ti, así que te recomendamos seguir con la lectura.

¿CUÁNTOS AÑOS TIENEN LOS ACTORES DE “REVANCHA YA”?

Camila Mendes

La actriz interpreta a Drea, una joven que quiere vengarse de su exnovio porque filtró un video explícito de ella. En la vida real es una de las que mayor diferencia de edad le lleva a su personaje, ya que tiene 28 años.

Camila Mendes como Drea en "Revancha ya" (Foto: Netflix)

Maya Hawke

El otro rol protagónico de la cinta de Netflix es para Maya Hawke, reconocida por su personaje en “Stranger Things”. En esta película, ella es Leonor y también busca venganza, pero en contra de Carissa Jones, quien le dijo a todos que intentó besarla.

Maya Hawke como Eleonor de "Revancha ya" (Foto: Netflix)

Alisha Boe

Tiene el papel de Tara, la mejor amiga de Drea, quien será uno de sus principales apoyos a lo largo de la historia. En la vida real tiene 25 años de edad.

Alisha Boe como Tara en "Revancha ya" (Foto: Netflix)

Austin Abrams

El joven actor interpreta a Max, el exnovio de Drea, es decir, el responsable de haber filtrado un video de la joven. En la trama es un adolescente de secundaria, pero en realidad ya tiene 26 años.

Austin Abrams como Max en "Revancha ya" (Foto: Netflix)

Jonathan Daviss

En la ficción de “Revancha ya” encarna a Elliot, el mejor amigo de Max. El actor tiene 22 años.

Jonathan Daviss como Elliot en "Revancha ya" (Foto: Netflix)

Rish Shah

Tiene 26 años e interpreta el papel de Russ, quien se convierte en el nuevo interés romántico de Drea.

Rish Shah como Russ en "Revancha ya" (Foto: Netflix)

Ava Capri

Es la otra villana de la película, caracterizando a Carizza, la señorita que difundió el rumor de Leonor. En la vida real tiene 26 años.

Ava Capri como Carissa en "Revancha ya" (Foto: Netflix)

Talia Ryder

La actriz tiene el papel de Gabbi, una chica de la secundaria que se convierte en el interés de Leonor. Ella, es una de las menores del elenco, pues solo tiene 20, una edad relativamente acorde con el personaje que interpreta.