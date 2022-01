Sin duda alguna, Ricardo Montaner es uno de los cantautores de balada y pop latino que más se ha ganado el cariño de la gente, no solo por su magistral voz, sino porque ha demostrado ser un artista muy humilde. A estas cualidades se suma el amor que tiene hacia sus cinco hijos, de madres diferentes.

Aunque se caracteriza por ser muy cariñoso con su familia, ¿sabías que el intérprete de “Me va a extrañar” se ha casado hasta en siete ocasiones? Sí, así como lo leíste, el papá de Evaluna llegó al altar en varias veces, por lo que a continuación te contamos quiénes han sido sus esposas.

LOS SIETE MATRIMONIOS DE RICARDO MONTANER

A continuación, te contamos quiénes han sido las esposas de Ricardo Montaner y todas las veces que se casó.

Primer matrimonio

Perfil privado de la primera esposa de Ricardo Montaner. Ella es muy reservada (Foto: Ana Vaz / Instagram)

Cuando estaba comenzando su adolescencia, entre 13 y 14 años, Ricardo Montaner compuso su primera canción titulada “Noches de primavera” inspirada en su primera novia, Ana Vaz, con la que se casaría en 1975. Fruto de su matrimonio nacieron sus hijos mayores Alejandro Manuel y Héctor Eduardo. La unión duró once años y se divorciaron en 1986. Ella ha preferido mantener su vida en estricto privado.

Segundo matrimonio

La segunda esposa del cantante argentino nacionalizado venezolano (Foto: Marlene Rodríguez / Instagram)

La segunda vez que se casó Ricardo Montaner fue en 1989 con Marlene Rodríguez Miranda, hija del principal accionista y dueño de la empresa discográfica Sonorodven que lo había contratado por primera vez, así como del circuito de radio más grande de Venezuela, FM Center, y productora de sus videoclips. Con ella procreó a sus tres hijos menores: Ricardo, Mauricio y Evaluna.

Tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo matrimonio

Si bien, podríamos pensar que cuando se dice que el cantante de “La cima del cielo” se casó tantas veces, lo habría hecho con mujeres distintas, lamentamos decirte que no fue así; ya que él actualmente continúa casado con Marlene hace más de 30 años.

El cantante está casado hace 32 años con Marlene Rodríguez (Foto: Ricardo Montaner / Instagram)

Entonces, ¿por qué se dice que se casó tantas oportunidades? La respuesta es simple: porque ambos decidieron renovar sus votos cada cinco años, una y otra vez.

“Hoy, hace 32 años, me casé con este caramelo. Ya lo he hecho 6 veces, nos elegimos cada 5 años una y otra vez. Amo cada parte de ella. Hoy tenemos más proyectos que nunca, seguir juntos hasta donde Dios nos quiera llevar. Amarnos como si no quedara otra salida. Beber del mismo vaso cada trago de esta maravillosa vida que Dios nos regaló”, escribió el artista en una publicación del 26 de agosto de 2021.

El cantante escribió en su red social el gran amor que siente por su segunda esposa Marlene Rodríguez (Foto: Ricardo Montaner / Instagram)

Y para que quede claro que lleva seis matrimonios, pero con una sola mujer, a quien considera el amor de su vida. Subió también el 26 de agosto, pero de 2019, varias fotos de su renovación de votos con Rodríguez Miranda.

“Hoy nos volvimos a casar. Fue la sexta vez, me emocioné tanto o más que la primera, ¿por qué será? Me he tomado esta ceremonia con tanta seriedad, que me la pasé llorando. Me reconozco más enamorado que nunca y me propongo hacerla más feliz aún. Creo en el matrimonio y en el para siempre”, redactó Ricardo Montaner.

La renovación de votos del cantante y su esposa Marlene Rodríguez (Foto: Ricardo Montaner / Instagram)

Por su parte, Marlene Rodríguez también usó sus redes sociales para celebrar su sexto matrimonio con el intérprete de “A dónde va el amor”. La frase escrita es de agosto de 2019. “Ayer cumplimos 30 años de casados, nuestros hijos prepararon la ceremonia, @evalunamontaner @saraescobare improvisaron un ramo con unas flores que se tumbaron y cada uno leyó un versículo. Lograr estar juntos ha sido un regalo de Dios. Los más de 30 años con @ricardomontaner han pasado muy rápido y el crédito absoluto es de Dios”.