El domingo 12 de febrero fue totalmente mágico para Rihanna pues no solo volvió a los escenarios tras más de seis años de no hacer un concierto en vivo, sino que el show de medio tiempo (“Halftime Show”) fue la oportunidad perfecta para revelarle al mundo que está esperando su segundo bebé con A$AP Rocky, ¿cómo ocultó su embarazo a los bailarines que practicaron con ella para el Super Bowl 2023? Aquí los detalles.

En el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, Estados Unidos, la cantante de “Umbrella” apareció en una plataforma suspendida en el aire con outfit rojo, diseñado por Jahleel Weaver, que enloqueció a los asistentes al encuentro entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles.

Eso no fue todo, pues durante su presentación aprovechó en retocarse su espectacular maquillaje antes de cantar “All of the Lights”, una acción que la hizo facturar millones al promocionar su línea Fenty Beauty.

Lo que hizo Rihanna para ocultar su embarazo en los ensayos

En el Super Bowl 2023 vimos a Rihanna rodeada de sus bailarines vestidos de blanco mostrando su barriguita en más de una ocasión y sin dejar de bailar las coreografías sin perder el aliento. Este nuevo embarazo fue anunciado cuando han pasado solo 9 meses de que dio a luz a su primer hijo con A$AP Rocky.

Es aquí donde más de uno se preguntó si los bailarines sabían del estado de la cantante, algo que fue revelado por una integrante del elenco llamada Luhnyae.

“No sabía que estaba embarazada. Me sorprendió”, indicó la joven en un video de TikTok publicado el 13 de febrero.

Una de las bailarinas de Rihanna en el Super Bowl 2023 dio detalles de los ensayos y el embarazo de la cantante. (Foto: @luhnyae / TikTok)

Ahí confesó que Rihanna mantuvo su barriga oculta en “grandes abrigos de piel” y suéteres Fenty de gran tamaño durante los ensayos. Agregó que después surgieron conversaciones sobre el vientre de la cantante, algo que la incomodó.

“Estaba discretamente enojada con todos porque estaba como, ‘Este es solo su cuerpo posparto. ¿Por qué la juzgas?’¡Pero no, en realidad está embarazada!”, recordó la joven de 20 años.

No solo en los ensayos Rihanna ocultó su barriguita, sino también en una conferencia de prensa del 9 de febrero donde lució una chaqueta de cuero de gran tamaño sobre un vestido blanco y negro.

