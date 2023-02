Una de las etapas más hermosas de su vida es la que se encuentran viviendo Rihanna y el rapero A$AP Rocky, quienes se convirtieron en padres en 2022. Si bien, los cantantes no habían planeado tener un hijo, señalan que la llegada de su bebé ha sido una bendición en sus vidas.

Desde que el pequeño nació, los padres primerizos están concentrados en él. “A Rihanna le encanta ser mamá, está obsesionada con su bebé”, mientras que el también productor está “muy involucrado y es un gran padre”, dio a conocer una fuente a People.

Aunque al inicio se mantenía en reserva la identidad del menor, fue la propia intérprete de “Umbrella” quien mostró en un video de TikTok su rostro. A continuación, datos que debes saber sobre él, desde cómo se llama, su cumpleaños y más.

Rihanna y A$AP Rocky llegan para el estreno mundial de "Black Panther: Wakanda Forever" de Marvel Studios en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 26 de octubre de 2022 (Foto: Valerie Macon / AFP)

¿CÓMO SE LLAMA EL HIJO DE RIHANNA Y A$AP ROCKY?

El nombre del hijo de Rihanna y A$AP Rocky aún no se ha revelado por ninguno de los padres. “Simplemente aún no lo elegimos, pues hemos estado disfrutando [de él], pero supongo que hay una cierta libertad para ver cómo nombrarlo”, señaló la cantante en noviembre de 2022 a Associated Press.

¿CUÁNDO ES EL CUMPLEAÑOS DEL BEBÉ DE RIHANNA?

El cumpleaños del bebé de Rihanna y A$AP Rocky es el 13 de mayo. Él nació en 2022 en Los Ángeles.

¿CÓMO ES EL HIJO DE RIHANNA Y A$AP ROCKY?

“Es increíble, es un bebé feliz”, señaló Rihanna en una entrevista a Entertainment Tonight en noviembre del año pasado. Asimismo, añadió que tan solo verlo muy contento, le llena la vida de amor y ternura todos los días.

LA FOTO DEL BEBÉ DE RIHANNA

Lo cierto es que ni Rihana ni A$AP Rocky han compartido alguna foto de su hijo, aunque sí han mostrado su rostro con un clip en la cuenta de TikTok de la intérprete de “Love on the Brain”, de donde se ha hecho una captura.

Captura de imagen de un clip al bebé de Rihanna, quien presentó a su hijo a todos sus seguidores (Foto: Rihanna / TikTok)

TIENE DE TODO PARA VESTIRSE

Antes de la llegada del bebé, Rihanna y Rock alistaban todo para el nacimiento de su primogénito, por lo que en marzo de 2022 fueron vistos haciendo compras en Baby Dior en París, luego se le vio a la artista sola en Couture Kids en Los Ángeles; lo que demostraría que tiene un guardarropa envidiable.

VIDEO DEL HIJO DE RIHANA Y A$AP ROCKY

Como señalamos hace un momento, la artista nacida en Barbados subió un video de 45 segundos a su cuenta de TokTok, a decir verdad, es la única publicación que ella tiene en esta red social. Aquí lo vemos sonriendo y muy feliz.

CUANDO ANUNCIARON QUE SE CONVERTIRÍAN EN PADRES

Con una sesión de fotos en Nueva York, Rihanna y A$AP Rocky revelaron que esperaban a su primer hijo. Ella mostraba muy orgullosa su barriguita.