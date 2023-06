Desde que hicieron pública su relación el pasado marzo, Risto Mejide y Natalia Almarcha parecían ser la pareja perfecta. Ambos se mostraban felices y disfrutaban compartiendo momentos en familia. Sin embargo, algo pasó entre ellos para que hayan decidido terminar su noviazgo.

Los rumores de una posible crisis empezaron a sonar con fuerza el martes 13 de junio, cuando Risto y Natalia dejaron de seguirse en las redes sociales y el publicista eliminó de su cuenta de Instagram una fotografía en la que salía su novia con su hija.

Tras especulaciones, Risto Mejide confirmó su ruptura con Natalia Almarcha a través de una historia en Instagram que ha compartido el jueves 15 de junio. De esta manera, el presentador deja claro que regresa a la soltería y que no volverá a hablar más sobre la joven farmacéutica, su ahora exnovia. Pero, ¿por qué terminaron? Aquí te lo contamos.

Risto Mejide ha ejercido de juez en varios talent shows (Foto: Risto Mejide/ Instagram)

¿POR QUÉ SE SEPARARON RISTO MEJIDE Y NATALIA ALMARCHA?

Natalia Almarcha usó sus redes sociales para compartir un mensaje que dejaba en evidencia que no habría terminado de la mejor manera con Risto Mejide. Ella compartió un mensaje de reflexión, evitando entrar en detalles sobre su ruptura.

“Tristemente vivimos en un mundo donde hay un importante exceso de hipocresía. Un mundo en el que los valores del respeto y la fidelidad se han perdido completamente. Un mundo donde interesa mucho vender una vida en redes sociales, la cual, cuanto más discrepe de la realidad, mejor”, comenzaba el texto de la valenciana.

“Vivimos en un mundo narcisista. Un mundo en el que buscamos el bien propio sin importarnos las víctimas que dejemos por el camino. Un mundo al que, gracias a Dios, no pertenezco”, sentenció la joven.

El comunicado de Risto Mejide sobre su ruptura de Natalia Almarcha (Foto: Risto Mejide/ Instagram)

Tras este mensaje, Risto Mejide confirmó su ruptura con Natalia Almarcha y compartió un mensaje en su cuenta de Instagram: “De cualquier ruptura sentimental siempre habrá, como mínimo, dos versiones. La verdad, si es que existiera, sería la suma imperfecta de las dos”, comenzó su post.

Luego, Risto Mejide afirmó que “jamás voy a dar públicamente mi versión del fin de una relación. Ni de ésta ni de ninguna. Y no porque me falten ganas, o razones muchas veces. Sino porque eso sería ir contra una persona que ha sido importante en mi vida”, explicó.

Asimismo, el presentador dijo que su silencio es por respeto a “una mujer a la que he querido, con la que he convivido y a la que he dado la bienvenida a mi vida. Una mujer que ha estado con mis hijos. Una mujer a la que he llamado amor”.

También, ha pedido a sus seguidores que no esperen de él que después de su ruptura “entre al trapo de ninguna acusación, insinuación, calumnia, injuria o simplemente duda razonable. Esa persona (Natalia) merecerá siempre mi respeto y, por lo tanto, mi más sincera consideración. Si ella decide contaros la mitad de nuestra historia, será cosa suya”, agregó.

“Si soy valiente para amar, también lo soy para callar. Y no, el que calla no otorga”, finalizó su mensaje Risto Mejide, dejando claro que no contará los motivos que lo llevaron a terminar su relación con Natalia Almarcha.

LA HISTORIA DE AMOR DE RISTO MEJIDE Y NATALIA ALMARCHA

Risto Mejide y Natalia Almarcha hicieron pública su relación el pasado mes de marzo. Ambos se mostraban felices, ilusionados y compartieron momentos en familia. De hecho, la joven farmacéutica ya conocía a la hija del presentador, demostrando que la convivencia iba muy bien.

El anuncio oficial de la relación lo hizo el presentador de “Todo es mentira” en la presentación de su último libro titulado “Dieciséis notas: La pasión oculta de Johann Sebastian Bach”. Desde entonces, parecían la pareja perfecta, pero solo tres meses después todo llegó a su fin.