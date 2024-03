Sumergirse en el vasto universo del cine siempre despierta una mezcla de anticipación y emoción, especialmente cuando se trata de remakes y secuelas de películas icónicas. En este contexto, “Road House” (“El duro” en español) asumió el desafío de revivir la historia de la aclamada cinta de 1989, que contó con la inolvidable actuación de Patrick Swayze. Ahora, con Jake Gyllenhaal en el papel principal, la nueva versión producida por Amazon Prime Video ha llegado a nuestras pantallas, dejando a los espectadores intrigados y ansiosos por saber si habrá una continuación. No te preocupes, aquí tenemos la respuesta.

El tan esperado estreno tuvo lugar en la plataforma de streaming el pasado 21 de marzo de 2024, inundando nuestras pantallas con acción y suspenso. Pero eso no es todo, ya que esta reimaginación también cuenta con la destacada participación del luchador de la UFC, Conor McGregor, quien aporta su carisma y habilidades al elenco.

¿Qué nos deparará el futuro para esta trepidante saga? ¡Sigue leyendo para descubrirlo! Antes de continuar, mira el tráiler de la “Road House”.

¿”ROAD HOUSE” TENDRÁ UNA SEGUNDA PELÍCULA?

Hasta el momento, no sabemos si habrá una segunda película de “Road House”, ya que Prime Video no lo ha confirmado. Probablemente, el estudio de Amazon dará luz verde después de una semanas de su estreno y el éxito en visualizaciones que tenga la cinta.

Por ahora, el recibimiento no ha sido tan bueno. En Rotten Tomatoes, el largometraje de acción ha obtenido 62% de aprobación de la crítica y 57% de la audiencia. Sin embargo, tendremos que esperar para ver los números de la plataforma de streaming y la decisión que tomen.

Lo que es seguro es que el protagonista está listo para regresar como Elwood Dalton. En una entrevista con Collider, Jake Gyllenhaal reveló su disposición para volver en “Road House 2″, ya que fue todo un desafío tener el físico y carácter del personaje.

Los personajes de Jake Gyllenhaal y Conor McGregor se enfrentan en "Road House" (Foto: Amazon MGM Studios / Total Film)

“Me encantaría [revisitar el papel]. Me encanta el papel, me encanta el personaje. Me encanta su humor. Me encanta adónde podría ir. Lo primero que leí en el guión fue la escena en la que preguntó sobre el seguro, si tenían seguro, preguntó si sus bicicletas estaban afuera, y la esencia de ese personaje está ahí, y hay mucho más para explorar en ese espacio. Entonces, sí... me gusta el entrenamiento, pero así soy yo”, explicó.

Además si analizamos el aspecto narrativo, el impactante final de “Road House” da lugar para que la historia continúe y sigamos viendo más aventuras de Dalton en este contexto tan peligroso, pero emocionante.