Treinta y cinco años después de que la película original llegara a los cines y 18 años después de una secuela directa en DVD la historia de “Road House” se reinventa en la película de Amazon Prime Video protagonizada por Jake Gyllenhaal. La nueva versión del clásico de culto de los 80 sigue a Dalton, un exluchador de la UFC que acepta un trabajo como guardia en un bar sobre la carretera de los Cayos de Florida, donde deberá librar batallas peores que en el octágono. A continuación, te comparto la lista de actores y personajes de la película de 114 minutos de duración.

La cinta dirigida por Doug Liman a partir de un guion de Anthony Bagarozzi y Chuck Mondry se grabó en República Dominicana desde el 23 de agosto de 2022, se estrenó en South by Southwest el 8 de marzo de 2024 y llegará a la plataforma antes mencionada el 21 de marzo de 2024.

Conor McGregor, Daniela Melchior, Jessica Williams, Lukas Gage, Billy Magnussen, Darren Barnet, Austin Post, Joaquim de Almeida, Dominique Columbus, Arturo Castro, J. D. Pardo, Beau Knapp, Hannah Love Lanier, Kevin Carroll, Bob Menery, B. K. Cannon, Travis Van Winkle, Jay Hieron completan el elenco de “Road House”. Pero ¿quién es quién en la nueva película de Amazon Prime Video?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “ROAD HOUSE”

1. Jake Gyllenhaal como Dalton

Jake Gyllenhaal, recordado por películas como “Cielo de octubre”, “The Good Girl”, “Love and Other Drugs”, “Prisoners”, “Nocturnal Animals”, “Spider-Man: lejos de casa”, “The Guilty” y “Spider-Man: No Way Home”, asume el rol de Dalton, Elwood Dalton, un exluchador de UFC que acepta convertirse en el guardia de un bar en los Cayos de Florida.

Jake Gyllenhaal como Elwood Dalton, un exluchador de UFC, en la película "Road House" (Foto: Amazon Prime Video)

2. Conor McGregor como Knox

Conor McGregor ,luchador irlandés de artes marciales mixtas que actualmente compite en las categorías de peso ligero y peso wélter de Ultimate Fighting Championship (UFC), interpreta a Knox en “Road House”, que marca su debut cinematográfico. Anteriormente, participó en dos documentales de UFC y en cinco juegos de “EA Sports UFC” y “Call of Duty: Infinite Warfare”.

Conor McGregor da vida a Knox, uno de los hombres que Ben Brandt contrata, en la película "Road House" (Foto: Amazon Prime Video)

3. Daniela Melchior como Ellie

Daniela Melchior, actriz portuguesa conocida por interpretar a Cleo Cazo/Ratcatcher en la película “The Suicide Squad” de 2021 y a Ura en “Guardianes de la Galaxia vol. 3″, da vida a Ellie, una doctora que conoce a Dalton en medio de un altercado en la posada. A pesar de la diferencia de edad, es el interés amoroso del protagonista de la película de Amazon Prime Video.

Daniela Melchior como la doctora Ellie en la película "Road House" (Foto: Amazon Prime Video)

4. Jessica Williams como Frankie

Jessica Williams, que fue parte de “El show diario”, “Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald”, “Booksmart”, “Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore” y “Shrinking”, asume el rol de Frankie, la dueña del bar en los Cayos de Florida. Debido a su disputa con Ben Brandt por su tierra, contrata a Dalton.

Jessica Williams como Frankie, la dueña del bar en medio de la carretera, en la película "Road House" (Foto: Amazon Prime Video)

5. Billy Magnussen como Ben Brandt

Billy Magnussen, que participó en “American Crime Story”, “Maniac”, “No Time To Die”, “The Many Saints of Newark”, es el encargado de interpretar a Ben Brandt, un magnate inmobiliario decidido a apoderarse de la tierra de Frankie para un proyecto en el que está trabajando. Para lograr su objetivo, recluta a Knox y otros matones.

Billy Magnussen interpreta a Ben Brandt, un magnate inmobiliario, en la película "Road House" (Foto: Amazon Prime Video)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Road House”:

Lukas Gage como Billy

Darren Barnet como Sam

Austin Post como Carter

Joaquim de Almeida

Dominique Columbus

Arturo Castro

J. D. Pardo

Beau Knapp

Hannah Love Lanier

Kevin Carroll

Bob Menery

B. K. Cannon

Travis Van Winkle

Jay Hieron

¿DE QUÉ TRATA “ROAD HOUSE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, “Road House” narra la historia de “Dalton, un ex luchador de UFC que intenta escapar de su oscuro pasado y su inclinación por la violencia, en este juego de acción lleno de adrenalina. Dalton apenas se las arregla para sobrevivir con la reputación que aún le precede cuando es descubierto por Frankie, propietaria de un bar en los Cayos de Florida. Ella lo contrata para que sea su nuevo portero con la esperanza de evitar que una pandilla violenta, que trabaja para el jefe criminal Brandt, destruya su amado bar.

Incluso cinco a uno, el equipo de Brandt no es rival para las habilidades de Dalton. Pero lo que está en juego aumenta con la llegada del despiadado pistolero a sueldo, Knox. A medida que aumentan las brutales peleas y el derramamiento de sangre, los Cayos tropicales resultan ser más peligrosos que cualquier cosa que Dalton haya enfrentado en el octágono”.

¿CÓMO VER “ROAD HOUSE”?

“Road House” se estrenará en Amazon Prime Video el jueves 21 de marzo de 2024, por lo tanto, para ver esta reimaginación cargada de adrenalina del clásico de culto de los 80 solo se necesita una suscripción a dicha plataforma de streaming.