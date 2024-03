Zac Efron y John Cena encabezan el elenco de “Ricky Stanicky”, comedia de Amazon Prime Video que narra la historia de tres amigos de la infancia que luego de inventar a un chivo expiatorio ficticio llamado Ricky Stanicky para salir de un problema, continúan con la farsa luego de veinticinco años. Cuando sus familiares empiezan a sospechar del supuesto compinche que los ha ayudado a evitar cualquier situación social, Dean, JT y Wes deciden contratar a un actor fracasado para que la mentira se convierta en realidad. Sin embargo, la presencia de Rod solo genera más conflictos. A continuación, te comparto más información sobre los actores y personajes que son parte de esta película?

La cinta dirigida y escrita por Peter Farrelly (“Green Book”, “Dumb and Dumber To”, “The Three Stooges”, “The Heartbreak Kid”, “Fever Pitch”) tiene una duración de 108 minutos y se estrenó el 7 de marzo de 2024. “Este ha sido un proyecto soñado para mí desde hace años. Poder hacerlo realidad con este increíble reparto hace que la espera haya merecido mucho la pena”, comentó Farrelly en un comunicado.

El elenco de “Ricky Stanicky”, también escrita por Brian Jarvis y James L. Freeman, lo completan actores como Andrew Santino, Jermaine Fowler, Riley Stiles, Oscar Wilson, Gaius Nolan, Brian Jarvis, Jackie Flynn, Kevin Flynn, Jasmine Anders, Lex Scott Davis, Stan Grant, Dieu Vieil Mbelo, Alieu Chol, Bol Cinwel, Louis Ecaldre, Samson Madu y Takudzwa Matsatsa.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “RICKY STANICKY”

1. Zac Efron como Dean

Zac Efron, recordado por la trilogía “High School Musical” de Disney, por interpretar a Link Larkin en " Hairspray” de 2007, a Teddy Sanders en las películas de “Neighbors”, a Mike O’Donnell en “17 Again” y a Kevin Von Erich en la película biográfica “The Iron Claw”, asume el rol de Dean, uno de los amigos que inventa Ricky Stanicky en su juventud y que lo utiliza para evitar problemas. La versión joven de este personaje está a cargo de Riley Stiles.

Zac Efron da vida Dean, uno de los amigos que contrata a Rod, en la película "Ricky Stanicky"(Foto: Amazon Prime Video)

2. John Cena como Ricky Stanicky (Rod)

John Cena, conocido por dar vida al justiciero enmascarado Peacemaker en varios proyectos de DC Comics, entre ellos, “The Suicide Squad”, asimismo, fue Mitchell Mannes en “Blockers”, el coronel del ejército estadounidense Jack Burns en “Bumblebee” y Jakob Toretto en la franquicia “Fast & Furious”, interpreta a al actor fracasado Rod que acepta convertirse en e icónico Ricky Stanicky.

John Cena como Rod, actor fracasado que asume el rol de Ricky Stanicky, en la película "Ricky Stanicky"(Foto: Amazon Prime Video)

3. Andrew Santino como JT

Andrew Santino, quien saltó a la fama con el papel del comediante Billy Hobbs en la serie “I’m Dying Up Here” y es conocido por los especiales “Home Field Advantage” de Amazon Prime Video y “Cheeseburger” en Netflix, da vida a JT, quien junto a sus amigos Dean y Wes creó a Ricky. Oscar Wilson asume el rol de la versión joven de JT.

Andrew Santino interpreta a JT, quien utiliza a Ricky para asistir a un concierto, en la película "Ricky Stanicky" (Foto: Amazon Prime Video)

4. Jermaine Fowler como Wes

Jermaine Fowler, quien interpretó al Príncipe Lavelle en “Coming 2 America”, a Franco Wicks en “Superior Donuts” y a Martin Mitchell en “Un asesinato en el fin del mundo”, encarna en papel de Wes, otro miembro del trío que intenta convencer a sus respectivas esposas de que su amigo inventado es una persona real. La versión joven de Wes la interpreta Gaius Nolan.

Jermaine Fowler como Wes, que junto a sus amigos Dean y TJ inventó a Ricky, en la película "Ricky Stanicky" (Foto: Amazon Prime Video)

5. Lex Scott Davis como Erin

Lex Scott Davis, quien fue Nya en la precuela de terror “The First Purge”, Georgia en la nueva versión de “Superfly”, Joanne en la película biográfica de Bob Zellner “Son of the South” e Iris en la miniserie de Netflix. “Florida Man”, asume el rol de Erin en la nueva comedia de Amazon Prime Video.

Lex Scott Davis da vida a Erin, la esposa de uno de los protagonistas de la película "Ricky Stanicky" (Foto: Amazon Prime Video)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Ricky Stanicky”:

William H. Macy como Ted Summerhayes

Anja Savcic como Susan

Jeff Ross como el rabino Greenberg

Jane Badler como Miriam Summerhayes

Brian Jarvis

Jackie Flynn

Kevin Flynn

Jasmine Anders como el oficial Parfitt

Stan Grant

Dieu Vieil Mbelo

Alieu Chol

Bol Cinwel

Louis Ecaldre

Samson Madu

Takudzwa Matsatsa

¿DE QUÉ TRATA “RICKY STANICKY”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en “Ricky Stanicky”, “cuando tres mejores amigos de la infancia hacen una broma que sale mal, inventan al Ricky Stanicky imaginario para sacarlos del problema. Veinte años después de crear a este ‘amigo’, Dean, JT y Wes todavía usan al inexistente Ricky como una coartada útil para su comportamiento inmaduro.

Cuando sus cónyuges y socios sospechan y exigen conocer finalmente al legendario Sr. Stanicky, el trío culpable decide contratar al actor fracasado e imitador de celebridades obscenas, Rod, para darle vida. Pero cuando Rod lleva demasiado lejos el papel de su vida, comienzan a desear nunca haber inventado a Ricky en primer lugar”.

¿CÓMO VER “RICKY STANICKY”?

“Ricky Stanicky” está disponible en Amazon Prime Video desde el 7 de marzo de 2024, por lo tanto, para ver la nueva comedia de John Cena y Zac Efron solo se necesita una suscripción a dicha plataforma de streaming.

