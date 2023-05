Emocionado, ilusionado y feliz. Así se dejó ver el actor Robert De Niro al anunciar que se ha convertido nuevamente en padre. Para sorpresa del mundo la estrella de Hollywood, quien actualmente tiene 79 años, tuvo a su hijo número siete. ¿Quieres saber cómo hizo este anuncio? A continuación, te lo contamos.

Nació en 1943, Robert Anthony De Niro actualmente es uno de los actores, productores y directores más reconocidos a nivel mundial. Su increíble talento lo hizo ganador de un Óscar en 1974 con la película “El padrino III”.

Su carrera profesional en el mundo de la actuación iniciaría en 1963 cuando participó de su primera película titulada “The Wedding Party”. Sin embargo, el filme fue estrenado luego de 6 años convirtiendo a De Niro en una estrella con futuro prometedor.

En el plano personal el actor vio nacer a su primer hijo en 1976, pero con el tiempo fueron sumándose otros herederos y ya tiene 6 hijos. Sin embargo, en este 2023 Robert De Niro hizo el anuncio oficial de que es papá una vez más.

Robert De Niro es un reconocido actor norteamericano (Foto: AFP)

¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE ROBERT DE NIRO?

De acuerdo a Vanidades, Robert De Niro tiene seis hijos que lo han hecho un padre orgulloso. Ellos son:

Rafael De Niro

Drena De Niro

Julian Henry De Niro

Aaron Kendrick De Niro

Elliot De Niro

Helen Grace De Niro

¿CÓMO ANUNCIÓ ROBERT DE NIRO A SU SÉPTIMO HIJO?

Robert De Niro se encuentra emocionado por convertirse en padre a sus 79 años. La noticia la reveló durante una entrevista con el portal ET Canadá donde se hablaba sobre la película “About My Father”.

Durante la conversación el periodista le consultó: “Sé que tienes seis hijos”. Ante ello, el actor respondió: “Siente, en realidad”.

“Acabo de tener un bebé”, agregó.

Robert De Niro protagonizó varias películas (Foto: AFP)

¿CÓMO ES ROBERT DE NIRO COMO PADRE?

El ganador del Óscar sostuvo que el padre debe ser cariñoso con los hijos, aunque en algunas ocasiones se tiene que “ser severo”.

“Quiero decir, no hay forma de evitarlo con los niños. No me gusta tener que establecer la ley y cosas así. Pero, (a veces) simplemente no tienes otra opción y cualquier padre, creo, diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes”, indicó el actor a ET Canadá.

PELÍCULAS DE ROBERT DE NIRO

Robert De Niro ha realizado importantes películas durante su trayectoria como actor. Estas son:

“El padrino: Parte III” (1974).

“Novecento” (1976).

“Taxi driver” (1976).

“El cazador” (1978).

“Toro Salvaje” (1980).

“El rey de la comedia” (1982).

“Brazil” (1984).

“Los intocables de Eliot Ness” (1987).

“Uno de los nuestros” (1990).

“Despertares” (1990).

“Una historia del Bronx” (1994).

“Heat” (1995).

“Casino” (1995).

“El irlandés” (2019).