Bárbara Mori, Eduardo Santamarina, Jacky Bracamontes y Sebastián Rulli protagonizaron ″Rubí” en 2004, una de las telenovelas mexicanas más exitosas en toda América Latina. El melodrama producido por Televisa, basada en una historieta homónima original de Yolanda Vargas Dulché, fue un fenómeno televisivo que se mantiene vigente 16 años después.

En “Rubí”, Bárbara Mori interpretó a una bella y ambiciosa mujer sin escrúpulos, dispuesta a todo con tal de concretar sus objetivos y escalar socialmente. El papel le permitió a la actriz uruguaya ganarse el cariño y respeto del público, además de hacerse famosa como “la descarada”.

Junto a ella estaba Jacky Bracamontes, actriz que dio vida a Maribel, la amiga de Rubí. Eduardo Santamarina y Sebastián Rulli, Alejandro y Héctor en la ficción, respectivamente, completaron el elenco principal de la telenovela que cautivó a la audiencia a lo largo de 115 episodios.

La telenovela llegó a la pantalla chica hace más de 15 años, con Bárbara Mori como su principal figura (Foto: Televisa)

Si bien sus personajes tenían conflictos en la trama, en la vida real todos eran amigos. Unos más cercanos que otros, por ejemplo, Jacky Bracamontes se hizo muy amiga de Eduardo Santamarina y Sebastián Rulli y hasta ahora mantienen una comunicación muy cercana.

En una entrevista para People en Español, Jacky Bracamontes contó qué actores se convirtieron en sus amigos personales luego de trabajar con ellos en algún proyecto. “Varios. De entre mi grupo de amigos está Eduardo Santamarina y Sebastián Rulli”, dijo la actriz.

Jacky también es amiga de Jan, actor que interpretó a Marco en “Rubí”. Los tres son muy cercanos y se reúnen cada año en una cena de Navidad, lo cual demuestra lo unidos que son pese a sus recargadas agendas.

El éxito de la telenovela llevó a Mori y Bracamontes al reconcomiendo internacional (Foto: Televisa)

“Desde que hicimos Rubí nos juntamos cada año en una cena de Navidad, tenemos un grupo… También Jan está dentro de ese grupo. Por ejemplo, cada vez que voy a Los Ángeles veo a Guy Ecker y a [su esposa]. Tenemos una amistad muy bonita. Jaime Camil cuando voy a Los Ángeles también me veo con él. La verdad es que mi paso por las telenovelas me ha regalado grandes amistades”, agregó la actriz.

Jacky Bracamontes también tuvo una relación muy cercana con Barbara Mori, las actrices eran amigas cercanas en la vida real. Sin embargo, con el pasar de los años corrió un rumor que aseguraba que esta amistad que había entre ambas se fue deteriorando hasta distanciarse. Aunque muchos creían que el dejarse de hablar se debía a algunos problemas entre ambas, este rumor quedó desmentido. El año pasado, las actrices tuvieron un sorpresivo encuentro virtual que emocionó más de la cuenta a Jacky.

“Hola amiga hermosa, tanto tiempo sin verte, te mando muchos besos y mucho amor”, dijo Bárbara Mori en un video grabado que fue presentado como sorpresa durante la conversación virtual entre Jacky Bracamontes y Jan.

“De verdad no sabes qué gusto me da ver tan bien a Bárbara, escucharla […] De verdad que también la adoro a mi Barbarita, esa Rubí que a pesar de que en pantalla se veía de que ‘ay maldita coja’ pero sí me quería Bárbara. La pasamos súper bien”, expresó emocionada Jacky.

Además, Jacky Bracamontes es cercana al círculo de Barbara Mori. Y es que gracias a la película que filmó en 2016 en México, Bracamontes se hizo muy amiga de Natalia Subtil, la expareja de Sergio Mayer, el hijo de Bárbara, por lo que la presentadora mexicana le ha cogido mucho cariño a Mila, la nieta de la actriz uruguaya.

Tanto es así que Jacky no dudó en invitar a Natalia Subtil y a su bebé a la fiesta de cumpleaños de su hija Carolina. Los caprichos del destino hacen que las actrices, quienes protagonizaron la exitosa telenovela del 2004, se vuelvan a unir.