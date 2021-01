Tras 10 años de estar ausente en las telenovelas, Jacky Bracamontes regresó por todo lo alto con una participación especial en la nueva comedia romántica de Telemundo ‘La suerte de Loli’ , historia que es protagonizada por Silvia Navarro, Osvaldo Benavides, Gaby Espino, Carlos Ponce, Jeimy Osorio y Jesún Moré.

El personaje que interpreta la actriz es el de Mariana, una mujer que tras un accidente deja a sus hijos al cuidado de Loli y sin duda, le cambia la vida a la protagonista. Esta historia emocionó mucho a Jacqueline Bracamontes que no dudó en aceptar la propuesta y regresar de esta forma a la pantalla chica.

En una entrevista con la revista People en español, la mexicana ha revelado como se siente regresar a la actuación después de mucho tiempo y también contó que “Rubí” fue la historia que le cambió la vida para siempre.

Jacky Bracamontes es Mariana en La suerte de Loli (Foto: Telemundo)

¿POR QUÉ RUBÍ LE CAMBIÓ LA VIDA A JACKY BRACAMONTES?

Jacky Bracamontes inició su carrera desde que era muy joven y el reconocimiento internacional llegó con “Rubí” y esto la convirtió en una de las actrices más populares y cotizadas del momento, así que protagonizó las telenovelas “Las tontas no van al cielo” y “Sortilegio”.

Pero el personaje que sin duda le cambió la vida a Jacqueline, fue el de ‘Maribel’, ya que le dio la oportunidad de crecer.

“Maribel en ‘Rubí' me cambió la vida en esta carrera y reafirmé lo que yo quería hacer en esta vida, que era ser actriz. Trabajar con Benjamín Cann, que fue mi director, me ayudó muchísimo. De hecho, él cuando yo terminé ese proyecto me dijo: ‘Tu siguiente proyecto debe ser como protagonista, tú estás lista para ser protagonista’. Maribel es un personaje entrañable. Sigo viendo la telenovela y te enamoras de Maribel. Definitivamente marcó mi vida, mi carrera”, mencionó la actriz.

Jacky Bracamontes interpretó a Maribel de la Fuente Ortiz en "Rubí" (Foto: Televisa)

También comentó que mientras grababa la telenovela, formó una gran amistad con Eduardo Santamarina y Sebastián Rulli.

“Desde que hicimos Rubí nos juntamos cada año en una cena de Navidad, tenemos un grupo… También Jan está dentro de ese grupo. Por ejemplo, cada vez que voy a Los Ángeles veo a Guy Ecker y a su esposa. Tenemos una amistad muy bonita. Jaime Camil cuando voy a Los Ángeles también me veo con él. La verdad es que mi paso por las telenovelas me ha regalado grandes amistades”.