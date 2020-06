La actriz mexicana, Jacky Bracamontes, será recordada siempre por su papel de Maribel en la telenovela “Rubí” de 2004, en la que compartió el protagónico con Bárbara Mori, Eduardo Santamarina y Sebastián Rulli. Incluso, la exitosa telenovela, volvió en 2020 con una nueva historia, pero con nuevos protagonistas.

Para Jacky Bracamontes su personaje en la historia original fue el que le abrió las puertas para crecer en este mundo de la actuación y convertirse en la gran intérprete que es ahora. Como recordarás, la actriz interpretó a Maribel de la Fuente Ortiz, una joven que clase alta tímida que estudiaba en una universidad privada y tenía dificultad por su discapacidad en la pierna derecha producto de un accidente. Rubí se hace amiga de ella por interés y la traiciona al interponerse en su relación.

En repetidas ocasiones, la intérprete de 40 años ha manifestado su orgullo de todo lo que ha alcanzado gracias al duro trabajo que realizó desde muy joven. Pero lo que pocos sabían, en torno a su participación en la telenovela mexicana, es que ella en un inicio no iba a interpretar a Maribel de la Fuente Ortiz, sino a la protagonista: Rubí. ¿Cómo así? A continuación sus recientes confesiones.

Jacky Bracamontes interpretó a Maribel de la Fuente Ortiz en "Rubí" (Foto: Televisa)

JACKY BRACAMONTES CONFIESA QUE IBA A SER RUBÍ

La actriz sorprendió a sus miles de seguidores durante una transmisión en vivo en sus redes sociales al hablar de su etapa en “Rubí”. Bracamontes confesó algo que pocos conocían acerca del proceso de casting de la telenovela.

“Yo me acuerdo que hice casting para Rubí también, imagínate yo de Rubí, no hubiera quedado yo de Rubí", confesó Bracamontes sobre el personaje que terminaría interpretando Bárbara Mori.

Si bien la actriz no ha querido profundizar más sobre el casting que hizo en “Rubí”, sí opinó acerca de la ficción que ahora encabeza Camila Sodi y que Univision transmitió este año con gran éxito. “Yo tampoco la he visto. Vi el primer capítulo, me encantó”, comentó la ahora presentadora mexicana durante en ‘live’ en Instagram.

“Yo propongo que después de la nueva versión repitan la antigua”, añadió.

La actriz sorprendió a sus miles de seguidores durante una transmisión en vivo en sus redes sociales al hablar de su etapa en “Rubí” (Foto: Instagram)

¿QUIÉN INTERPRETA EL PAPEL DE JACKY BRACAMONTES EN LA NUEVA VERSIÓN DE “RUBÍ”?

Kimberly Dos Ramos es la actriz encargada de interpretar a Maribel, la mejor amiga de Rubí y que posteriormente se convertirá en su enemiga.

El personaje: Maribel es incapaz de hacerle daño a nadie. Tras sufrir un accidente automovilístico se dañó irreversiblemente una pierna. Durante mucho tiempo se sintió señalada por el estigma de la discapacidad. No ha tenido fortuna en el amor desde entonces. Por eso, se emociona con la relación de amistad que ha forjado con Rubí, sin sospechar el interés que ella tiene en su mundo. El día que aparece Héctor como una posibilidad en su vida, se ilumina, le cambia el humor, siente que ha llegado su gran momento. Hasta que el desamor y la traición inundan su vida.

Kimberly Dos Ramos es la actriz encargada de interpretar a Maribel, la mejor amiga de Rubí (Foto: Univisión)

