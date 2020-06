Bárbara Morí y Jacky Bracamontes fueron las protagonistas de la exitosa telenovela “Rubí”. La primera interpretó a Rubí y la segunda fue Maribel. Junto a ellas estaban Eduardo Santamarina y Sebastián Rulli. Los cuatro hicieron una historia que cautivó a la audiencia, al punto de que, 16 años después, se realizará un remake de la ficción.

Basada en una tira cómica de Yolanda Vargas Dulché, “Rubí” narra la historia de una mujer sin escrúpulos, dispuesta a todo con tal de conseguir sus objetivos. Bárbara Morí logró conquistar el corazón de todos los televidentes con su provocadora interpretación. En tanto, Jacky Bracamontes, logró que todos se pusieran del lado de la inocente Bárbara.

Lo cierto es que el éxito de la telenovela, llevó a Mori y Bracamontes al reconcomiendo internacional y si bien sus personajes se odiaban, en la vida real eran amigas. Aunque, esta amistad y los buenos momentos juntas se han ido deteriorando a lo largo de los años, al punto de dejar de hablarse. ¿Qué pasó entre ambas? ¿Por qué cortaron la comunicación? Todos los detalles a continuación.

¿POR QUÉ BÁRBARA MORI Y JACKY BRACAMONTES NO SE HABLABAN?

En la telenovela, Rubí se hace amiga de Maribel por interés y la traiciona al interponerse en su relación. Pero, como lo mencionamos líneas arriba, en la vida real las actrices eran amigas. Pero el tiempo pasó y el distanciamiento hizo que la comunicación entre ambas desaparezca. Pasaron muchos años sin hablarse.

Aunque muchos creían que el dejarse de hablar se debía a algunos problemas entre ambas, este rumor quedó desmentido. De hecho, hace unos días las actrices tuvieron un sorpresivo encuentro virtual que emocionó más de la cuenta a Jacky Bracamontes.

El video, que ahora está en Instagram y se ha viralizado rápidamente, es de una entrevista de Bracamontes con su amigo Jan, con quien trabajó también en “Rubí”. La actriz recibió más de una sorpresa en la transmisión en vivo y una de ellas fue la aparición de Bárbara Mori.

Bracamontes hacía mucho tiempo que no sabía nada de Bárbara por lo que la sorpresa fue mayúscula. De hecho, justo antes de ver el video Jacky dijo: “A mí también me encantaría verla, tampoco sé de ella. Digo la sigo en Instagram y estoy al pendiente de ella pero no la he visto físicamente, que me va a encantar darle un abrazo de los buenos”.

Lo que la actriz no imaginó que su amiga y colega estaba escuchando cada palabra que decía. Y que, incluso, le enviaría un cariñoso mensaje.

“Hola amiga hermosa, tanto tiempo sin verte, te mando muchos besos y mucho amor”, señala Bárbara Mori en el video.

“De verdad no sabes qué gusto me da ver tan bien a Bárbara, escucharla […] De verdad que también la adoro a mi Barbarita, esa Rubí que a pesar de que en pantalla se veía de que ‘ay maldita coja’ pero sí me quería Bárbara. La pasamos súper bien", expresó emocionada Jacky.

¿JACKY BRACAMONTES EN LUGAR DE BÁRBARA MORI EN EL PAPEL DE RUBÍ?

La actriz sorprendió a sus miles de seguidores durante una transmisión en vivo en sus redes sociales al hablar de su etapa en “Rubí”. Bracamontes confesó algo que pocos conocían acerca del proceso de casting de la telenovela.

“Yo me acuerdo que hice casting para Rubí también, imagínate yo de Rubí, no hubiera quedado yo de Rubí", confesó Bracamontes sobre el personaje que terminaría interpretando Bárbara Mori.

Si bien la actriz no ha querido profundizar más sobre el casting que hizo en “Rubí”, sí opinó acerca de la ficción que ahora encabeza Camila Sodi y que Univision transmitió este año con gran éxito. “Yo tampoco la he visto. Vi el primer capítulo, me encantó”, comentó la ahora presentadora mexicana durante en ‘live’ en Instagram.

“Yo propongo que después de la nueva versión repitan la antigua”, añadió.

