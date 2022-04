Tras muchos meses lejos de las cámaras, Sabine Moussier volvió a la televisión Sin embargo, recientemente ha causado sorpresa al revelar que Thalia y su madre, Yolanda Miranda, le salvaron la vida.

Fue en una entrevista exclusiva para Hoy, que la actriz de 55 años hizo la impactante revelación, pues, según dijo, todo se debió a un mal diagnóstico médico que la estaba haciendo sufrir.

La actriz, que llegó al programa matinal para hablar de su participación en “Abismo de Pasión”, la cual está siendo repetida en varios países de Latinoamérica, y en la telenovela “Corazón Guerrero”.

Sabine Moussier volvió a las telenovelas y reveló una anécdota con Thalía (Foto: Univisión)

THALÍA Y SU MADRE LE SALVARON LA VIDA A SABINE MOUSSIER

De acuerdo con la experimentada actriz, todo inició cuando fue diagnosticada con el Síndrome de Guillain - Barré, lo cual le causaba molestos dolores en el cuerpo.

“Me sacan líquido de la médula y me dicen que tengo Guillain-Barré sensitivo, todo me dolía, era horrible, entonces me meten, me ponen cortisona, Guillain-Barré te va paralizando de abajo hacia arriba”, contó.

Pese a estar siguiendo un tratamiento, las molestias, lejos de diminuir, aumentaban, hasta que un día, la mamá de Thalia se puso en contacto con ella para revelarle que podía ser otra enfermedad.

“Un día me habla Yolanda, en paz descanse, mamá de Thalía, y me dice Tú no tienes ni fibromialgia, ni Guillain-Barré, tú tienes Lyme. Thalía tiene Lyme y hay dos doctores, uno en Nueva York y otra en México, y sí, era Lyme. Entonces no que es que haya sido una mala mentira, sino un mal diagnóstico”, sentenció la estrella de televisión.

Además, Moussier reveló que esta experiencia las unió aún más, pues gracias a sus consejos llegó a superar la enfermedad y actualmente se encuentra saludable.

“Yo estoy perfectamente bien, y hablé con Thali y se portó increíble conmigo, yo les debo la vida, porque yo estaba muerta en vida”, sentenció.