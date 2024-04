Después de lo que parecía ser un partido de tenis interminable que duró más de dos décadas, Sacha Baron Cohen e Isla Fisher finalmente decidieron dejar de jugar juntos. Se unieron en matrimonio el 15 de marzo de 2010, compartiendo no solo un compromiso conyugal, sino también tres preciosos hijos. Sin embargo, como en cualquier partido, siempre hay un ganador y un perdedor, y en este caso, la victoria no fue para la longevidad matrimonial.

Conocido por sus audaces interpretaciones y su ingenioso humor satírico, Baron Cohen ha dejado una marca indeleble en la industria del cine con personajes memorables como Borat y Ali G.

Por otro lado, Fisher ha demostrado su versatilidad como actriz en una variedad de géneros, desde comedias románticas como “Wedding Crashers” hasta dramas más intensos como “Nocturnal Animals”. Juntos, formaron una pareja que parecía estar en la cima del éxito, pero detrás de las luces de Hollywood, su relación enfrentó desafíos que ahora han llevado a su divorcio.

El 5 de abril, sorprendieron a sus seguidores al anunciar su divorcio a través de declaraciones compartidas en sus Instagram Stories. “En 2023, presentamos una demanda conjunta para poner fin a nuestro matrimonio”, revelaron.

Ahora, la pregunta que todos se hacen es: ¿qué llevó a esta pareja aparentemente perfecta a separarse después de tantos años?

¿POR QUÉ SE DIVORCIARON SACHA BARON E ISLA FISHER?

Hasta el momento, Sacha Baron Cohen y Isla Fisher han mantenido un hermético silencio sobre los motivos detrás de su divorcio. Según su comunicado oficial, han estado trabajando discretamente en este cambio mientras priorizaban su privacidad. Claro, ¿qué mejor manera de mantener la calma en medio del caos que soltar un comunicado tan elegante?

“Siempre hemos priorizado nuestra privacidad y hemos estado trabajando silenciosamente en este cambio”, dijeron. “Siempre compartiremos nuestra devoción y amor por nuestros hijos. Apreciamos sinceramente que respete el deseo de privacidad de nuestra familia”, añadieron.

Comunicado realizado por Sacha Baron y Isla Fisher a través de redes sociales para dar a conocer su divorcio (Foto: Isla Fisher / Instagram)

Aparentemente, han optado por una salida civilizada, ambos centrados en la crianza de sus hijos. ¿Podría ser que el motivo sea simplemente un caso de agendas sobrecargadas? En el mundo de Hollywood, el tiempo y la distancia pueden tener ese efecto en cualquier relación.

Pero, hablemos de las agendas. En los últimos años, Fisher ha estado en todo, desde “Strays” hasta “Back to the Outback”, sin mencionar su papel estelar en “Wolf Like Me”. Mientras tanto, Baron Cohen se ha embarcado en proyectos como dar voz en “Luca” y protagonizar “The Spy”.

¿Demasiado trabajo y no suficiente tiempo para la relación? Parece que la trampa del éxito en Hollywood podría haber atrapado a esta pareja en sus garras.