“El Juicio de los 7 de Chicago” retrata los hechos que sucedieron en Estados Unidos en 1968, cuando la protesta pacífica en la Convención Nacional Demócrata, se convirtió en un violento enfrentamiento con la policía y la Guardia Nacional. La misma fue escrita y dirigida por el Ganador del Oscar Aaron Sorkins, y llegó a la plataforma de streaming el pasado 16 de octubre.

La cinta está protagonizada por un gran elenco con Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, Eddie Redmayne, Mark Rylance, Jeremy Strong, Yahya Abdul-Mateen II, Noah Robbins, Danny Flaherty, Ben Shenkman, Kelvin Harrison Jr., entre otros actores que han recibido grandes elogios por su interpretación.

Basado en la historia de los Chicago Seven, un grupo de ocho acusados por el gobierno federal de conspiración en 1969 y 1970, incitación a disturbios, y otros cargos relacionados con el conflicto contra la guerra de Vietnam y protestas contraculturales que tuvieron lugar en Chicago, con motivo de la Convención Nacional Demócrata de 1968.

Este drama legal he tenido una gran recepción en Netflix por haber sido estrenado en una época crucial en la historia moderna de Estados Unidos. Ahora, muchos quieren saber más sobre el desenlace de la cinta y como esta se relaciona con los hechos reales que sucedieron con sus protagonistas luego de los juicios.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL JUICIO DE LOS 7 DE CHICAGO”?

¿Qué pasó al final de "El Juicio de los 7 de Chicago" y con sus protagonistas luego del juicio real? (Foto: Netflix)

Tom Hayden, Rennie Davis, Jerry Rubin, Abbie Hoffman, David Dellinger, Bobby Seale, Lee Weiner y John Froines han protestado con vehemencia por la participación de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam y están luchando por el cambio y la justicia social, además de que el Movimiento de Derechos Civiles también está evolucionando y el clima del país en esos años es enormemente caótico.

Estos hombres se coordinan para protestar en Chicago. Es porque la Convención Nacional Demócrata se está llevando a cabo en la ciudad y los medios de comunicación estarán allí. El plan es marchar hasta el lugar de la reunión política y hacer oír su voz. Sin embargo, el alcalde, Richard Daley, tiene a la Guardia Nacional de Illinois y al Departamento de Policía de Chicago allí.

¿Qué pasó al final de "El Juicio de los 7 de Chicago" y con sus protagonistas luego del juicio real? (Foto: Netflix)

Cuando estalla un motín, el Departamento de Justicia del presidente Nixon busca acusar a los ocho hombres y responsabilizarlos por el desencadenamiento del enfrentamiento. Sin embargo, los hombres argumentan que vinieron pacíficamente y, en cambio, fue la policía la que inició la violencia. Los activistas de izquierda son juzgados y el resto de la película trata sobre los muchos obstáculos que enfrentan durante las audiencias.

Hay un intercambio duro entre Abbie y Tom después de que arrestan a David por golpear a un funcionario de la corte. También resulta que William quiere que Tom suba al estrado desde el lado de la defensa. Anteriormente, Tom dijo esto sobre Abbie: “Lo último que quiere es poner fin a la guerra”.

¿Qué pasó al final de "El Juicio de los 7 de Chicago" y con sus protagonistas luego del juicio real? (Foto: Netflix)

Cuando se le pide que explique esto, Tom dice que si la Guerra de Vietnam termina, también lo hará la popularidad de Abbie, ya que los dos van de la mano. Luego, Tom afirma que cuando la gente piense en la política progresista en el futuro, la asociarán con el estilo de vida hippie de Abbie y con los “seguidores idiotas”.

Abbie señala que los problemas deben ser la principal preocupación de Tom, no las elecciones. Pero este último afirma que sin un asiento, no importa qué cambios quieran producir. Abbie también menciona que no tienen dinero, por lo que hace tantas apariciones como si fuera algún tipo de relacionista público.

¿Qué pasó al final de "El Juicio de los 7 de Chicago" y con sus protagonistas luego del juicio real? (Foto: Netflix)

Los ánimos se intensifican cuando Abbie le pregunta a Tom si estaba un poco feliz de que le dispararan a Kennedy porque si el ex presidente todavía estuviera en el cargo, los disturbios nunca hubieran sucedido. Esto significaría que Tom no se habría convertido en un rostro tan popular para el movimiento. Enojado, Tom agarra a Abbie por el cuello y dice que él era uno de los portadores del féretro en el funeral.

En ese momento, William entra con una cinta de la oficina de Foran que ha ingresado como evidencia donde Tom dice: “Si la sangre va a fluir, déjela fluir por toda la ciudad”. Durante un interrogatorio simulado entre Tom y William, resulta que el primero quería decir “nuestra sangre” en lugar de solo “sangre”.

Enviar a Tom a testificar solo ya no es un buen movimiento. Entonces, Abbie es elegido para subir al estrado. El fiscal, Richard Schultz, interroga a Abbie sobre los hechos. Este también afirma que nunca ha sido juzgado por sus pensamientos hasta ahora. Más tarde, Tom, Abbie, David, Jerry y Rennie entran para escuchar su sentencia.

¿Qué pasó al final de "El Juicio de los 7 de Chicago" y con sus protagonistas luego del juicio real? (Foto: Netflix)

Sin embargo, el juez Hoffman les da una última oportunidad de dar una declaración en la corte. Tom se pone de pie y empieza a leer los nombres de casi 5000 soldados que han muerto en la Guerra de Vietnam desde el comienzo del juicio. Aunque el juez intenta mantener el orden en su tribunal, todos aplauden a los acusados.

Incluso Richard Schultz se pone de pie en señal de respeto por los caídos. El texto esparcido por la pantalla nos dice que los cinco hombres fueron declarados culpables por incitar a los disturbios y fueron condenados a 5 años en una prisión federal. Pero este veredicto fue posteriormente revocado por el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito. Aunque se ordenó un nuevo juicio, nunca se volvió a intentar. También se revela lo que les sucedió a los hombres desde el final del caso:

Tom Hayden : Años después del juicio, se involucró más en el mundo de la política y lanzó múltiples campañas para ser senador o gobernador de California. Pasó 18 años en servicio del estado y fue un prolífico político. Falleció en octubre del 2016.

: Años después del juicio, se involucró más en el mundo de la política y lanzó múltiples campañas para ser senador o gobernador de California. Pasó 18 años en servicio del estado y fue un prolífico político. Falleció en octubre del 2016. Rennie Davis : Luego de los eventos del juicio, en 1970 se convirtió en un seguidor del Guru Maharj Ji como miembro de la Divina Misión de Luz. La asociación se disolvió en los años 80, y Davis se convirtió en un capitalista con su interés en las nuevas tecnologías.

: Luego de los eventos del juicio, en 1970 se convirtió en un seguidor del Guru Maharj Ji como miembro de la Divina Misión de Luz. La asociación se disolvió en los años 80, y Davis se convirtió en un capitalista con su interés en las nuevas tecnologías. David Dellinger : Él continuó su trabajo como un activista pacífico por el resto de su vida, formando parte en eventos como la Convención Democrática de 1996 en Chicago y la marcha de Vermont a Quebec en protesta a la creación de una zona libre de comercio. Murió a los 88 años en el 2004.

: Él continuó su trabajo como un activista pacífico por el resto de su vida, formando parte en eventos como la Convención Democrática de 1996 en Chicago y la marcha de Vermont a Quebec en protesta a la creación de una zona libre de comercio. Murió a los 88 años en el 2004. Jerry Rubin : Rubin también se unió al mundo de los negocios como Davis, aunque con un enfoque más unificador para brindar conciencia social a los negocios de sus industrias. Murió dos semanas después de sobrevivir un choque de su auto en Los Ángeles en 1994 por un paro cardiaco.

: Rubin también se unió al mundo de los negocios como Davis, aunque con un enfoque más unificador para brindar conciencia social a los negocios de sus industrias. Murió dos semanas después de sobrevivir un choque de su auto en Los Ángeles en 1994 por un paro cardiaco. Abbie Hoffman : Tuvo una de las vidas más cortas de los siete, pero vivió su vida al máximo. Siguió formando parte de diferentes protestas en Estados Unidos y volvió a ser procesado en mitad de los 80′s al ir en contra de un programa de reclutamiento de la CIA. Se suicidó a los 52 años en 1989.

: Tuvo una de las vidas más cortas de los siete, pero vivió su vida al máximo. Siguió formando parte de diferentes protestas en Estados Unidos y volvió a ser procesado en mitad de los 80′s al ir en contra de un programa de reclutamiento de la CIA. Se suicidó a los 52 años en 1989. Bobby Seale: Al principio continuó con los cargos legales luego del juicio, pero fue encontrado inocente más adelante. Fue co-fundador del Black Panther Party como activista y ha escrito diferentes libros incluida una biografía llamada “A Lonely Rage”.

¿Qué pasó al final de "El Juicio de los 7 de Chicago" y con sus protagonistas luego del juicio real? (Foto: Netflix)

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de “La revolución”, serie francesa de Netflix

Tráiler de "La revolución", serie francesa de Netflix