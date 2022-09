La actriz Salma Hayek ha dedicado la mayor parte de su tiempo a su carrera, trayéndole grandes frutos al posicionarse dentro del grupo de principales actores de Hollywood, lo cual podría suponer que ha descuidado otros aspectos de su vida, como el lado familiar, pero ello no es así.

La mexicana también se dio un tiempo para formar una familia junto con François-Henri Pinault, con quien se casó en el 2009, por lo que, en la actualidad tiene 13 años de feliz matrimonio.

Como es habitualmente común en una pareja de casados, la familia se agrandó con el tiempo. Sí, Salma Hayek es mamá y ahora haremos un repaso por su descendencia.

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE SALMA HAYEK?

En su matrimonio con el conocido empresario, la artista de ahora 56 años tuvo a su hija Valentina, quien es su única hija biológica. La actriz tuvo a su bebé en el 2007, cuando tenía 41. Poco tiempo después, en 2009, se casó con quien es el padre de la niña.

Valentina Paloma Pinault

Nació el 21 de septiembre de 2007, por lo que recientemente ha cumplido los 15 años, una edad importante para una joven, así que su madre la agasajó hasta más no poder.

Al igual que Salma, Valentina tiene su lado artístico y parece que le va a seguir sus mismos pasos a su madre en la actuación, para luego probar suerte como directora.

“Quiero cosas distintas, pero casi siempre me muevo entre 4, me gustaría ser actriz y después directora porque eso es lo que tiene sentido en mi cabeza. Además, creo que debe ser más complicado ser director si no tienes experiencia del otro lado de la pantalla, eso podría ayudar a dirigir”, expresó a Vogue hace unos meses.

Valentina Paloma Pinault es la hija de Salma Hayek y quiere dedicarse a la actuación (Foto: Salma Hayek / Instagram)

LOS HIJASTROS DE SALMA HAYEK

Al contraer matrimonio con François-Henri Pinault, Salma Hayek también le dio la bienvenida a los hijos que él tuvo con sus anteriores parejas, así tiene algunos hijastros, a quienes quiere mucho, tal y como ha dejado ver en sus redes sociales.

François y Mathilde

Desde 1996 a 2044 el empresario francés estuvo casado con Dorothée Lepére, con quien tuvo a dos hijos, François y Mathilde, quienes son los mayores de todo su clan.

Salma Hayek se lleva muy bien con los dos y los quiere como si fuera suyos. Incluso, en su cuenta de Instagram tiene algunas publicaciones con ellos, principalmente cuando se trata de fechas especiales.

Mathilde Pinault, Valentina Paloma Pinault y Salma Hayek (Foto: Getty Images)

Agustin James

François-Henri Pinault mantuvo una relación con Linda Evangelista durante el 2005 y 2006 hasta que el amor terminó.

No obstante, en 2007, Linda tendría un hijo, de quien no quería revelar más detalles hasta que en 2011 solicitó legalmente para que el empresario lo reconozca y le pase una pensión alimenticia.

La mexicana también se lleva muy bien con este muchacho y, al igual que en los dos casos anteriores, también comparte imágenes con él en plataformas sociales.