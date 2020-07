La vida de Alejandra Guzmán no sólo ha estado marcada por el éxito, sino por las diversas polémicas en las que se ha visto involucrada; siendo la que más destaca, la pésima relación que tiene con su hija Frida Sofía .

Además, de los conflictos dentro de su familia, otro de los temas por los cuales ha sido blanco de cuestionamientos son los romances que habría tenido la cantante, quien fue acusada por su propia hija de haberse metido con sus novios.

Aunque la rockera salió en varias oportunidades a desmentir tales aseveraciones, lo cierto es que en temas del amor, a la ‘Reina de Corazones’ no le ha ido de maravillas. Si bien, se le conoce algunos noviazgos, hay alguien que pasó por desapercibido para el público y sus seguidores. Nos referimos al actor Salvador Zerboni.

Salvador Zerboni dijo cuando tuvo una corta relación con Alejandra Guzmán vivió cosas muy intensas que le parecían divertidas (Foto:Salvador Zerboni / Instagram)

SU ROMANCE CON SALVADOR ZERBONI

El villano de “Abismo de pasión” se animó a contar la fugaz relación que tuvo con la estrella de rock durante los años 90 y por qué decidió darla por concluida.

“ Anduvimos un rato. Empezamos un amor de verano , yo iba en la prepara en Acapulco; y me quede con ella en un departamento de mis papás porque ella se había acabado de separar de un novio o esposo, no recuerdo; pero fue Alejandra la que me empezó todo preguntándome: ‘flaco, ¿me puedo quedar?’ y yo acepté”, dijo en el programa ‘El minuto que cambió mi destino’.

Contó que llevaba un par de semanas en Acapulco cuando recibió la llamada de sus padres para saber qué estaba pasando. Tras ello, él decidió regresar con la intérprete de “Hacer el amor con otro” manejando el carro de la cantante. Cuando llegaron se percató que prácticamente eran vecinos y al despedirse fue Guzmán la que tomó la iniciativa .

“¿No me vas a pedir mi número?”, le dijo la artista, mientras se mostraba sorprendido en ese entonces. Al final, según Salvador Zerboni, fue ella quien lo llamó. “ Me estuvo pretendiendo como un mes” , según una publicación de Univisión.

A Alejandra Guzmán le gustó mucho Salvador Zerboni que decidió tomar la iniciativa para una relación (Foto: AFP)

LA MAMÁ DE ZERBONI Y ALEJANDRA GUZMÁN DISCUTEN

El antagonista de los melodramas recordó el enfrentamiento que tuvieron su mamá con Alejandra Guzmán cuando la cantante se quedó en la casa de Salvador Zerboni , que en realidad era de sus padres.

“Mis papás viajaban mucho los fines de semana y se fueron un fin de semana; entonces, yo le digo que se viniera (…), pero mis padres llegaron un día antes. Ya te imaginarás, tremenda trifulca, creo que mi mamá la sacó de los pelos”, contó el actor de 41 años.

Recordó que su progenitora le reclamó a la rockera su presencia. “ Mi mamá dijo: ‘¿tú qué haces aquí? Mi niño bonito, tú eres una no sé qué’, Alejandra es más grande que yo, como 10 años ”, dijo en ‘El minuto que cambió mi destino’.

A pesar de este episodio, él continuó su romance que duró cerca de seis meses, tiempo en el que conoció a Frida Sofía , quien por ese entonces tenía tres años.

Debido al carácter fuerte de Alejandra Guzmán, se enfrentó a la madre de Zerboni cuando le reclamó por meterse con su hijo, diez años menor que ella (Foto: AFP)

JAMÁS SE ENAMORÓ DE LA CANTANTE

En la entrevista, Salvador Zerboni reconoció que jamás sintió algo por Guzmán. “ Me enamoré de la rockstar, no de Alejandra ; ya que era muy divertido andar de arriba para abajo y andar por aquí y por allá”.

Manifestó debido a su relación empezó a beber demasiado licor y drogarse. “Yo empezaba a tomar, y tomar en serio. Vivimos muchas cosas fuertes como los ambientes pesados, drogas, que en mi vida había visto. Ahí la probé por primera vez y gracias a Dios no se me hizo un vicio”.

Salvador contó que en aquella época sentía emoción por estar con una rockstar (Foto: Salvador Zerboni / Instagram)

EL FINAL LLEGÓ

El actor dio a conocer que decidió terminar su relación definitivamente porque puso en riesgo su vida. “ Viví muchas cosas con ella: balazos y truenos . Me acuerdo un día que nos agarraron, ese día fue el que terminé: estábamos en [restaurante] El cambalache de Insurgentes, ella y yo cenando, y llegó Polo Polo, Herrerías y otros amigos y se empezaron a hacer de balazos por un desmadre que traían con el papá de Alejandra”.

“Yo salí por abajo de la mesa, le quité las llaves, me fui a mi casa. No quise volver a saber, pasaron los guarros por el coche después; nunca volví a contestar el teléfono. Ahí fue cuando dije: ‘A ver espérate, esto ya no es para mí, esto ya no es divertido; ya no quiero más de esto’”, concluyó.

Salvador Zerboni es conocido por sus papeles antagónicos en diversas producciones (Foto: Salvador Zerboni / Instagram)

¿QUIÉN ES SALVADOR ZERBONI?

Salvador Zerboni es un actor que nació en México el 3 de mayo de 1979. Ha incursionado en cine y televisión, en diferentes producciones de Latinoamérica, comenzando su carrera en 2003 en una producción chilena, la telenovela “Machos”.

Su primer trabajo en México lo realizó en la serie “RBD: la familia” en 2007 compartiendo créditos con el grupo de RBD. Un año más tarde debuta en el cine participando en la película “Rudo y cursi”.

En 2009 obtuvo el papel antagónico en la serie “El Pantera”. Ese mismo año trabajó en la producción “Melted Hearts and Persons”. Al año siguiente participó en la serie “Soy tu fan”. En 2011 fue uno de los antagonistas en la serie de televisión “La reina del sur” y actuó en la serie “La Mariposa”.

En 2012 participó en “Abismo de pasión” y en la serie “Hoy soy nadie”. En el año 2013 participa en “Libre para amarte” junto a Gloria Trevi, así como en la serie “Quiero amarte”. En 2014 participó en el musical “Qué rico mambo”. Su carrera continuó en ascenso y apareciendo en diversas producciones siendo las últimas “Vecinos” (2020) y “Nosotros los guapos” (2019).

En 2018 participó en el reality “Reto 4 Elementos”, formando parte del equipo ‘Actores’, integrado por Jessica Coch, Ferdinando Valencia y Estefanía Ahumada.

