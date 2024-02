El fiscal del distrito Jack McCoy se despide en el quinto capítulo de la temporada 23 de “Law & Order”, serie policial y legal creada por Dick Wolf para NBC. El personaje interpretado por Sam Waterston apareció por primera vez en la cuarta entrega del programa que se estrenó en 1994, es decir, hace 30 años.

Además de aparecer en más de 400 episodios del drama, Jack McCoy también fue parte de cuatro episodios de “Law & Order: SVU”, dos episodios de “Law & Order: Trial by Jury”, dos episodios de “Homicide: Life on the Street” y la película “Exiled: A Law & Order Movie”.

La salida de Sam Waterston de “Law & Order” se anunció el 2 febrero de 2024. “Saludos, gente maravillosa. Es un placer hablar directamente así con la columna vertebral de la absolutamente increíble audiencia de ‘Ley y Orden’. Ha llegado el momento de seguir adelante y llevarme a Jack McCoy conmigo”, dijo en un comunicado.

“Es triste partir, pero tengo demasiada curiosidad por saber qué sigue. Un actor no quiere sentirse demasiado cómodo. Les estoy más agradecido de lo que puedo decir. El continuo y sorprendente largo plazo de L&O, junto con su asombroso regreso, es todo gracias a usted y a Dick Wolf, sin su visión, paciencia, perseverancia y combinación única de talentos creativos y comerciales, nada de esto habría sucedido. Me siento muy bendecido. Espero verlos a todos en el otro lado”.

Jack McCoy (Sam Waterston) resolverá su último caso en el capítulo 5 de la temporada 23 de "Law & Order" (Foto: NBC)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER EL ÚLTIMO EPISODIO DE SAM WATERSTON EN “LAW & ORDER”?

‘The Last Dance’, el quinto capítulo de la temporada 23 de “Law & Order”, será el último de Sam Waterston y se estrenará el jueves 22 de febrero de 2024 a las 8/7c en NBC en Estados Unidos.

El episodio también estará disponible en Peacock al día siguiente de su emisión original.

¿DE QUÉ TRATA “LAW & ORDER” - TEMPORADA 23 EPISODIO 5?

De acuerdo con la sinopsis oficial de ‘The Last Dance’, “cuando una mujer es encontrada asesinada en Central Park, la evidencia apunta a dos visitantes frecuentes del parque: un vendedor ambulante y un multimillonario tecnológico. Ante la extrema presión política, McCoy toma medidas drásticas para defender su caso”.

TRÁILER DE “LAW & ORDER” - TEMPORADA 23 EPISODIO 5

¿QUÉ PASARÁ EN “LAW & ORDER” TRAS LA SALIDA DE SAM WATERSTON?

Después de la última aparición de Jack McCoy (Sam Waterston) en la serie “Law & Order” es probable que Frank Goren, personaje interpretado por Tony Goldwyn, se convierta en el fiscal del distrito de Manhattan en algún momento de la temporada 23.