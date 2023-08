Los rumores de un posible romance entre William Levy y Samadhi Zendejas, protagonistas de la telenovela “Vuelve a mí”, suenan con mucha fuerza desde que la revista mexicana TVNotas los captó cenando en un restaurante el pasado mes de junio. El tema creció con las publicaciones sobre desamor que hizo en su perfil de Instagram Elizabeth Gutiérrez.

Luego de una ola incesante de rumores, supuestos y vinculaciones, William Levy aclaró su situación sentimental. “Yo estoy solo. Créanme que tengo más de una razón para estarlo. Del futuro, no sé. Por ahora enfocado en mis hijos y mi carrera. Se les quiere”, dijo el galán cubano en su perfil de Instagram.

Por su parte, Samadhi Zendejas no se ha manifestado al respecto, pero el equipo de relaciones públicas de la actriz mexicana aclaró que ella está ajena a la polémica y centrada en su faceta profesional. La intérprete de 28 años tiene su primer protagónico en “Vuelve a mí”, demostrando su talento. ¿Quieres saber más sobre ella? Aquí te contamos algunas curiosidades.

Samadhi Zendejas y William Levy en sus papeles como Nuria y Braulio, respectivamente, en "Vuelve a mí" (Foto: Telemundo)

5 COSAS QUE NO SABÍAS DE SAMADHI ZENDEJAS

1. Una niña con mucho talento

Samadhi Zendejas comenzó su carrera siendo una niña, sus primeros trabajos frente a una cámara fueron en anuncios publicitarios, los cuales llegaron de manera fortuita.

“Empiezo a acompañar a mis hermanos a hacer audiciones, yo era como la hermana fan”, dijo la actriz mexicana en una entrevista para el programa Pinky Promise.

Samadhi Zendejas comenzó su carrera siendo una niña (Foto: Samadhi Zendejas / Instagram)

2. Debut televisivo

Samadhi Zendejas hizo su debut televisivo a los 12 años como extra en la serie cómica “María de todos los Ángeles”, una oportunidad que llegó por sorpresa.

Mientras ella esperaba a sus hermanos en los pasillos de Televisa, un director de casting le ofreció participar en una serie. “Una vez los llevé al Centro de Educación Artística (CEA) y yo estaba en los pasillos, me encantaba ir, me encantaba charlar y me invita uno de castings”, reveló la artista a “La sombra del pasado”.

Samadhi Zendejas hizo su debut televisivo a los 12 años como extra en la serie cómica “María de todos los Ángeles” (Foto: Samadhi Zendejas/ Instagram)

3. Interpretó a Jenni Rivera en su serie biográfica

Cuando ya estaba a punto de tirar la toalla, Samadhi Zendejas encontró la oportunidad que la lanzó a la fama internacional. En 2017, la actriz mexicana interpretó a Jenni Rivera en su versión adolescente para el biopic “Mariposa de Barrio”, proyecto que impulsó su carrera.

“Me salí de la actuación, no quedaba en nada, yo tengo que trabajar de algo, me fui a Los Ángeles a trabajar de mesera, estuve un año trabajando, después vine a México y empecé a estudiar arquitectura de diseño de interiores y me llega el personaje de Jenni Rivera”, contó.

4. Participó en “Así se baila” con su hermano

En 2021, Samadhi Zendejas participó en el reality show “Así se baila”, donde concursó con su hermano Adriano como pareja. Curiosamente, fue en ese programa donde conoció a William Levy por primera vez.

En aquel entonces, Samadhi Zendejas era una de las concursantes del reality show de baile, mientras que William Levy fue invitado como jurado a una de las galas.

Samadhi Zendejas junto a su hermano en el programa "Así se baila" (Foto: Telemundo)

5. Mantuvo una breve relación con Alejandro Speitzer, ex de Ester Expósito

Samadhi Zendejas suele ser muy discreta cuando se trata sobre sus relaciones sentimentales. Sin embargo, los medios revelaron que la intérprete mantuvo una relación con Alejandro Speitzer, con quien trabajó en “Atrévete a soñar”.

“Yo era su fan, tenía fotos de él en mis cuadernos. Fue mi primer novio, mi primer beso, mi primer amor”, confesó la actriz en noviembre de 2020 en una entrevista con el programa “Tu night”.