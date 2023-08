Fueron una de las parejas más mediáticas de la industria del entretenimiento latino en Estados Unidos y México, y por ende, a pesar de que ya no son más novios, siempre terminan estando relacionados. Elizabeth Gutiérrez y William Levy son padres de dos menores hijos, pero ese no es el motivo por el que se ha vuelto a hablar de ambos en conjunto, sino por unas supuestas indirectas de la actriz hacia el actor, quien supuestamente sostendría un romance con su colega Samadhi Zendejas.

A finales de junio de 2023 se difundieron unas imágenes en donde se le veía al artista cubano y a su colega mexicana departiendo en un restaurante y posteriormente -al parecer- ingresando a un hotel juntos.

Desde entonces, la prensa rosa latina ha empezado a especular con un posible romance entre los actores protagónicos de “Vuelve a mí” (2023), y más aún tras los singulares mensajes que ha ido posteando Elizabeth Gutiérrez, la ex del también modelo.

Elizabeth comenzó su carrera en la TV en 2003 (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

LA VERDAD TRAS LAS PALABRAS DE ELIZABETH GUTIÉRREZ QUE HABRÍAN SIDO INDIRECTAS A WILLIAM LEVY Y SAMADHI ZENDEJAS

Durante mediados de julio, la expareja de Levy y madre de sus hijos aseveró en el programa “Ojos de mujer” lo siguiente: “Tú no quieres ser la otra (...) Si un hombre te dice ‘no, no estoy con ella’ (su pareja), tú sabes, no te hagas la tonta”.

Esas palabras fueron tomadas por seguidores y curiosos como indirectas al supuesto romance que se acababa de destapar entre su ex y Zendejas.

Algunas semanas más tarde, y ya iniciado agosto, la propia actriz habría aclarado el tema. De acuerdo a la periodista Verónica Bastos, las palabras de Elizabeth fueron sacadas de contexto. Así lo informó en la emisión del 1 de agosto del programa “La mesa caliente”.

Bastos indicó que, en un encuentro casual con Gutiérrez, la también modelo le aclaró que, aunque sí se refería a “la relación que tienen algunas artistas con actores casados”, sus afirmaciones no eran recientes.

“Algo que Elizabeth me dejó claro es que esas declaraciones las hizo hace más de 4 meses en su programa, que está grabado pero tocó ahora que saliera al aire y coincidió con las grabaciones de William y su telenovela”, expresó la mujer de prensa.

ELIZABETH GUTIÉRREZ NIEGA QUE MENSAJES SEAN INDIRECTAS A WILLIAM LEVY Y SAMADHI ZENDEJAS

En el mismo programa, Verónica Bastos explicó también que “me dijo tácitamente que no tenía nada que ver con la novela (”Vuelve a mí”) y mucho menos con la protagonista”.

En esa línea, Gutiérrez habría “desmentido categóricamente” que “esté (estuviera) hablando de que el padre de sus hijos tenga alguna relación”.

Al mismo, la actriz de 44 años habría deslindado alguna intención de señalamientos contra Samadhi: “En ningún momento dijo que culpaba a la protagonista de William Levy de que esto estuviera pasando”, comentó Bastos.

Elizabeth junto a William y sus dos hijos (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

LAS APARENTES INDIRECTAS DE ELIZABETH GUTIÉRREZ A WILLIAM LEVY Y SAMADHI ZENDEJAS POR SU SUPUESTA RELACIÓN

