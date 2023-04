William Levy visitó el lunes 17 de abril el programa “El Hormiguero” para promocionar la serie “Montecristo”, donde él es el protagonista. Durante la conversación, el actor cubano le contó al presentador Pablo Motos algunas experiencias memorables que ha tenido con sus fans, a la vez reveló que hay algo en particular que no acepta que le regalen.

El intérprete de 42 años está viviendo una buena etapa en el ámbito profesional. Tras el éxito de “Café con aroma de mujer”, que le dio un nuevo impulso a su carrera, ahora William Levy presentó “Montecristo”, serie donde no solo interpreta al personaje principal, sino también se desempeñó como uno de los productores ejecutivos de la historia.

Considerado uno de los actores con más éxito del momento, William Levy siempre se ha mostrado muy agradecido con sus fans de varias partes del mundo. Se toma fotos, firma autógrafos y comparte tiempo con ellos. Si bien el galán cubano agradece cada gesto que tienen con él, ha dejado claro que hay un regalo que no acepta que le den. ¿De qué se trata? Aquí te lo contamos.

William Levy conversando con el presentador Pablo Motos en "El Hormiguero" (Foto: El Hormiguero/ Instagram)

EL REGALO QUE WILLIAM LEVY NO LE ACEPTA A SUS FANS

Durante su visita al programa “El Hormiguero”, William Levy recordó algunas experiencias memorables que ha tenido con sus fans. El actor cubano dijo que ya está acostumbrado a que sus seguidores aparezcan en los sets de grabación y lo acompañen en sus jornadas de trabajo.

Fue ahí cuando Pablo Motos le preguntó sobre la vez que sus fans bloquearon la Gran Vía solo para verlo. “Estando en exteriores, incluso tus fans llegaron a parar la Gran Vía: ¿Puedes concentrarte así?”, preguntó el presentador de “El Hormiguero”.

William Levy explicó que ya está acostumbrado a este tipo de situaciones, por lo que no le es difícil concentrarse al momento de grabar sus escenas cuando sus fans están presentes.

William Levy visitó el lunes 17 de abril el programa “El Hormiguero” para promocionar la serie “Montecristo” (Foto: El Hormiguero/ Instagram)

“No es difícil para mí concentrarme en estas situaciones, uno se acostumbra. El público en España se comportó tremendamente bien y tengo que agradecer eso”, comentó el actor cubano y agregó: “se han enfadado conmigo porque no les puedes dedicar el tiempo que quieren”.

Pablo Motos hizo hincapié en que muchos fans se acercan a los rodajes para verlo y darle regalos, sacando a la luz un suceso durante las grabaciones en Cuba. “Te regalaron 150 tarrinas de helado, me han dicho”, comentó el presentador.

En ese momento, William Levy reveló que no acepta que sus fans le regalen comida. “Sí, es verdad, y siempre les digo a las fans que me regalen lo que quieran, pero que no me manden comida”, afirmó.

¿POR QUÉ WILLIAM LEVY NO ACEPTA QUE LE REGALEN COMIDA?

William Levy explicó que no acepta que sus fans le regalen comida porque tiene que cuidar su físico y porque no sabe de dónde provienen los alimentos, ya que algo podría hacerle daño.

“No me manden comida porque no sé de dónde viene y tengo que cuidarme mucho por si lleva algo que me puede hacer daño”, explicó el actor y reiteró. “Por favor, no me den comida”.