Los 11 años de relación entre la cantante Sandra Echevarría y su esposo, Leonardo de Lozanne, llegaron a su final y, actualmente, ambos están atravesando un duro y doloroso proceso de separación, el cual se ha conocido hace poco.

A través de una entrevista en el podcast “Señora Punk” y que se viralizó en redes sociales, la cantante de 37 años de edad reveló que está separándose del´que creía que sería el amor de su vida y reconoció que es lo mejor, por más que puede ser algo que cause mucha tristeza.

Es más, la artista mexicana indicó que esto es lo más doloroso que le ha pasado en toda su vida, por lo que no se encuentra muy bien, aunque todo dependerá del tiempo para poder reponerse y seguir avanzando en favor de su hijo y su carrera.

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne en una publicación para las redes sociales (Foto: Sandra Echeverría / Instagram)

SEPARARSE ES LO MÁS FUERTE DE SU VIDA

En la entrevista ya mencionada, Sandra Echeverría reveló que está separándose de su esposo y que es lo más doloroso que ha tenido que soportar en su vida, aunque también reconoció que es lo mejor si es que ambos estarán bien con esa decisión.

“Ahorita estamos en una separación. Esto no es lo más doloroso de mi semana, es lo más doloroso de mi vida, pero mira, yo creo que también finalmente, me importa que él esté bien y me importa yo estar bien y si vamos a estar mejor separados, pues venga”, fueron algunas de sus palabras.

¿POR QUÉ HAN TERMINADO SU MATRIMONIO?

La artista no tuvo problema en seguir hablando del tema, por lo que conocidos las causas de su separación, aunque no quiso entrar mucho en detalles y lo mencionó de forma general.

En resumen de lo que mencionó, la separación se debe a que ambos están caminando de forma diferente y ya no trabajan juntos por los mismos objetivos.

“Cuando ya no compartes el proyecto de vida, cuando de repente sientes que los caminos están yendo por diferentes lados, entonces en lugar de ser un equipo ya se volvieron dos equipos, ya no hay para qué forzar las cosas. Empezamos a ver que ya no hay empatía en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en otras”, añadió.