La popular Mayrita de la exitosa telenovela “Gata Salvaje”, interpretada por Sandra Itzel, empezó en la actuación cuando era apenas una niña. Dos décadas después de su estreno, la actriz ha participado en diversas producciones televisivas, así como ha desarrollado también una carrera musical, manteniéndose vigente en el medio.

Si bien su nombre ganó popularidad con el show protagonizado por Marlene Favela y Mario Cimarro, lo cierto es que la joven también participó en otras novelas como “Mi pequeña traviesa”, “El privilegio de amar” y “Carita de ángel“. Pero su llegada a las pantallas no fue un golpe de suerte, Itzel tuvo que prepararse.

Desde muy pequeña, Sandra demostró tener destrezas para las artes escénicas, por lo que a sus cuatro años inició sus estudios en el Centro de Educación Artística de Televisa. A continuación, descubre cómo luce la artista en la actualidad y qué ha sido de su vida.

SANDRA ITZEL EN “GATA SALVAJE”

En la novela dirigida por Yaky Ortega y Freddy Trujillo, Sandra interpreta a Mayrita, una dulce niña que se robó el corazón de la audiencia. Sobre su paso por el show, la actriz solo tiene palabras de agradecimiento y admiración hacia sus colegas y el programa:

“Creo que jamás podré expresar con palabras lo que significó, significa y significará para mí Gata Salvaje, es como cumplir un sueño que muchos tienen y que pocos han logrado a los 7 años. Esta telenovela me dio lo más hermoso que se le puede dar a un latino o extranjero en general: vivir en carne propia el sueño americano y darme a mí esa oportunidad con tan solo 7 años es algo que jamás tendré cómo agradecer”.

Nunca antes había trabajado en Estados Unidos, lo que significó otro tipo de experiencia y su primera oportunidad en el extranjero: “Desde el primer momento que pisé el set de grabación todo fue mágico, es inexplicable el sentimiento de poder trabajar con tantos actores de diferentes nacionalidades y no solo poder aprender de ellos actoralmente, sino también conocer sus culturas, su comida, sus expresiones…”.

En la novela dirigida por Yaky Ortega y Freddy Trujillo, Sandra interpreta a Mayrita (Foto: Mix and more /Youtube)

“GATA SALVAJE” LE ABRIÓ LAS PUERTAS A MÁS PROYECTOS

Además de otorgarle lindos recuerdos, la producción estadounidense también le sirvió como una gran referencia en su hoja de vida; por lo que no sufrió para conseguir otros papeles en nuevos proyectos. Por el contrario, todos querían tenerla en su elenco.

“Gracias a Dios no he parado de trabajar y creo que gran parte de mi trayectoria se la debo a Gata Salvaje, esta telenovela me abrió las puertas del mundo entero, se vendió a cientos de países, se ha doblado a diferentes idiomas y hasta la fecha se sigue transmitiendo en muchas partes del mundo. Precisamente por eso es que otras televisoras y otros países me ubicaban perfectamente y por alguna razón siempre me seleccionaban para un personaje sin siquiera haber hecho casting porque les había encantado mi trabajo en Gata Salvaje”, declaró la actriz a People.

¿EN QUÉ OTRAS PRODUCCIONES PARTICIPÓ SANDRA ITZEL?

La mexicana de 27 años ingresó en el 2012 al elenco de “Talismán”, una novela protagonizada por Blanca Soto y Rafael Novoa, donde dio vida a Florencia Negrete. Al año siguiente tuvo el protagónico en el show juvenil “Rosario”, donde conoció a quien fue su esposo por 8 años, el actor cubano Adrián Di Monte.

En 2015, fue nuevamente protagonista de un programa, esta vez de la producción de Mundo Fox, “¿Quién mató a Patricia Soler?”; seguido de su rol como Luciana Morejón, en la serie “El señor de los cielos”.

En la actualidad, Itzel se dedica a las redes sociales, principalmente a su canal de Youtube, donde comparte videos de su vida diaria, así como contenido sobre viajes y encuentros familiares. Por otro lado, es vocalista en la popular banda musical “La Sonora Dinamita”.

MÁS FOTOS DE SU INSTAGRAM