Probablemente recuerdes la historia de “Gata salvaje”, una telenovela de 2002 protagonizada por Mario Cimarro y Marlene Favela, pero ¿recuerdas al joven actor Konstantin Vrotsos? En la historia basada en el melodrama ‘La gata’ de Inés Rodena interpretó al inolvidable Leobardito, amigo de la hermana menor de Rosaura.

El pequeño actor, que en ese momento tenía apenas 11 años, se ganó el corazón del público y tras “Gata salvaje” participó en telenovelas como “Ángel rebelde”, “Soñar no cuesta nada”, “Olvidarte jamás” y “Amor comprado”; sin embargo, lo que parecía una prometedora carrera fue truncada en el 2011 por una accidente automovilístico donde Konstantin Vrotsos perdió la vida.

Konstantin Vrotsos interpretó a Leobardito en “Gata salvaje” (Foto: Venevision)

EL TRÁGICO ACCIDENTE DE KONSTANTIN VROTSOS

De acuerdo a información de People en español, Konstantin transitaba en una carretera de Florida cuando sufrió un accidente automovilístico. Todo parece indicar que el actor de 19 años iba manejando a alta velocidad, perdió el control e impactó aparatosamente.

El cuerpo del intérprete de origen griego fue sepultado pocos días después en un cementerio privado en Miami. Su muerte causó conmoción y sorpresa entre el público que esperaba verlo en futuras producciones.

Asimismo, tras conocerse la noticia de su fallecimiento, los actores que trabajaron con él expresaron su pesar. “Lamento profundamente la partida de un ser humano maravilloso Konstantin Vrotsos. Gracias por haberme hecho parte de tu historia”, escribió entonces Marlene Favela en Twitter.

“Mi más sentido pésame a la familia de Konstantin Vrotsos. Que Dios los bendiga y llene de amor y fuerza sus corazones por esta triste pérdida. Descansa en Paz amigo”, dijo Mario Cimarro, galán de “Gata salavaje”.

Konstantin Vrotsos también fue parte de las telenovelas “Ángel rebelde”, “Soñar no cuesta nada”, “Olvidarte jamás” y “Amor comprado” (Foto: Venevision)

SU AMISTAD CON SANDRA ITZEL

A pesar de que han pasado 9 años desde su partida, Sandra Itzel, actriz que interpretó a Mayrita en “Gata salvaje”, aún se conmueve con su recuerdo. “Fue como perder a un hermano, a alguien que jamás en la vida se va a poder reemplazar… Hasta la fecha no he conocido a un ser humano tan increíble como Konsta. Era tan divertido, tan caballeroso, tan inteligente, tan reservado, tan amoroso y tan sincero… en simples palabras: un ser humano único”, confesó a People en español.

Ella contó que recibió la trágica noticia cuando “estaba escribiéndole a mi manager, minutos después me escribe y me pregunta: ‘oye, tú trabajaste en ‘Gata salvaje’. ¿Conociste a un niño que se llama Konstantin Vrotsos?‘. Y yo le respondí: ‘sí, claro, nuestras familias son grandes amigos, ¿por qué?’, y me escribe: ‘porque acaba de fallecer en un accidente automovilístico’”.

En 2016, cuando se cumplieron cinco años de la muerte de su amigo Itzel confesó que quedó muy marcada con la partida de Vrotsos. “[…] Fue un niño fuera de este mundo. Tenía la madurez de un hombre, el corazón de un niño y la nobleza que solo un buen ser humano puede tener. Nunca podré expresar con palabras lo que significó en mi vida. Él fue mi otro hermano, mi compañero, mi amigo, el mejor contrincante de juegos y mi primer amor en una telenovela”, expresó la joven actriz mexicana en Instagram.

“Siempre tendrás una parte muy importante de mi corazón. Mis respetos, mi admiración para ti querido amigo hasta el cielo. Ojalá no te hubieras ido nunca, haces mucha falta”, agregó.