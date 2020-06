Marlene Favela alcanzó la fama internacional gracias a su papel protagónico en la famosa telenovela “Gata salvaje”. La actriz mexicana tiene una larga trayectoria en cine, televisión y teatro robándose el cariño del público por su talento y profesionalismo. A sus 42 años se ha consolidado como uno de los rostros más populares de varias telenovelas, lo que ha despertado indudablemente el interés del público por su vida privada.

En las últimas semanas, el matrimonio de Marlene Favela y George Seely ha estado en el ojo del huracán sin que ninguno de los dos aclarara lo que estaba sucediendo realmente entre ellos. Hasta ahora.

Marlene Favela es una actriz mexicana recordada por haber protagonizado la telenovela Gata salvaje. (Foto: Instagram)

A fines de abril, nacieron los rumores de una posible separación entre Marlene Favela y el empresario australiano George Seely, a tan solo siete meses de que la actriz haya dado a luz a su primera hija Bella Selly. Ante esta situación, la protagonista de ‘Gata salvaje’ aclaró lo que está pasando con el padre de su pequeña.

Este lunes, la actriz mexicana y estrella de telenovelas se apoderó de las redes para poner punto final a los rumores y decir, finalmente, que sí: le ha pedido el divorcio a su marido.

La actriz Marlene Favela asegura que vivió un duelo “en silencio”, pero hoy se siente muy tranquila por su decisión (Foto: Instagram)

¿POR QUÉ SE SEPARARON MARLENE FAVELA Y GEORGE SEELY?

Marlene Favela difundió en su cuenta personal de Facebook un video en el habló sobre su separación con su esposo, el australiano George Seely. Además, aclaró que el divorcio no se debió por su regreso al medio artístico como tanto se ha especulado.

“Quiero decirles que sí, estoy separada, sí, pedí el divorcio”, comenzó la estrella y madre de la adorable Bella Seely, nacida en octubre pasado, en un video de 7:03 minutos que colgó en Facebook. “Esto se los quiero compartir porque no quiero que se sigan inventando cosas (…) era momento de dar un siguiente paso”.

Marlene Favela y George Seely se casaron en 2017. (Foto: Instagram)

"Quiero que sepan que mi relación no se terminó porque yo quise volver al medio del espectáculo, quiero aclararlo", prosiguió la artista. "Yo jamás hubiera puesto en riesgo a mi familia por ningún trabajo. Yo me casé con un buen hombre, me casé con un hombre maravilloso".

Asimismo, la actriz de 42 años sostuvo que le tiene cariño y aprecio a Seely y a sus familiares, y que nunca hablará mal de él. “Jamás hablaré mal del padre de mi hija, es un hombre que respeto, que quise muchísimo y me casé con él”, aseguró clara y concisa, pero visiblemente emocionada. “Es un hombre que respeto, que quise muchísimo”.

La protagonista de “Gata Salvaje” difundió un video en su cuenta de Facebook para dar a conocer la noticia de su separación (Foto: Facebook)

LA CUSTODIA DE SU HIJA

Sus fanáticos se cuestionaron sobre su decisión ya que tienen una hija de por medio. Al ver que este tema preocupaba a sus seguidores, Marlene Favela aseguró que no tiene intenciones de pelar por la custodia de la niña de 7 meses.

"Quiero que mi hija crezca amando a sus padres por igual, porque los dos tenemos los mismos derechos, porque los dos la amamos profundamente, porque ella no tuvo absolutamente nada que ver con esta decisión", afirmó.

Marlene Favela y George Seely tienen una hija de 7 meses de nacida. (Foto: Instagram)

Marlene Favela también quiso comunicar que ella se encargará de todos los gastos de su pequeña hija, ya que su expareja no está atravesando por un buen momento económicamente.

“No voy a pedir ninguna pensión alimenticia”, exclamó para dejar el punto de las finanzas muy en claro. “Yo me haré cargo de la manutención de Bella, como lo hecho desde el día que nació, al cien por ciento. Y no porque su papá no quiera y no le importe, sino porque su situación en este momento no se lo permite”.

