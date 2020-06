Mayrín Villanueva es una actriz mexicana conocida por participar en varias telenovelas exitosas de Televisa, pero no todo color de rosa en su carrera. En una entrevista con el programa digital de Univision ‘El break de las 7’, la intérprete de 49 años contó dos de sus momentos más difíciles, uno de ellos involucra a “En tierras salvajes”.

Villanueva relató que tiempo atrás inexplicablemente perdió dos protagónicos para los que llevaba preparándose por meses. Aunque la esposa de Eduardo Santamarina no reveló el nombre de la primera novela dijo:

“Me prepararon como un año para hacer una telenovela, ya tenía el pelo, el vestuario, todo ya listo y a la mera hora, una semana antes me dicen ‘¿qué crees Mayrín? Que metieron a otra persona’. Bueno, me fui a llorar a mi casa, tristísimo. Eso me pegó muchísimo”.

Mayrín Villanueva debía protagonizar "En tierras salvajes" junto a Cristián de la Fuente, Diego Olivera y Horacio Pancheri (Foto: Televisa)

LE ARREBATARON EL PROTAGÓNICO DE “EN TIERRAS SALVAJES”

No obstante, esa no fue la última vez que le ocurrió algo similar. En 2017 la historia se repitió y Televisa le quitó el protagónico de “En tierras salvajes” a pesar de que las grabaciones ya habían comenzado.

“Yo decía hasta que no esté grabando ya no doy por hecho nada, no me encariño ni nada y la última fue la que también a la mera hora ya grabando entonces ya ni siquiera es eso, es cuando termine de salir la novela entonces digo que sí estuve en esa telenovela porque estuve grabando, hicimos el claquetazo…”, compartió Mayrín Villanueva.

Finalmente, el papel de Isabel Montalbán de Otero en la telenovela mexicana de 2017 recayó en Claudia Álvarez, una actriz de 38 años.

Para Mayrín ambas experiencias fueron realmente incomodas y supusieron un golpe muy duro para su ego. "Esas cosas al ego le dan un zape durísimo porque te sientes… por qué yo no, o sea qué tengo mal que te tienen que quitar y no es cierto, ya cuando lo piensas dices a ver nada más no me tocaba, no era para mí este proyecto, algo mejor va a venir para mí y lo sueltas, lo dejas ir y ya no pasa nada".

Mayrín Villanueva salió de la producción de la telenovela 'En tierras salvajes' debido a una decisión de Televisa y Univisión. Claudia Álvarez se quedó con el protagónico. (Foto: Televisa)

¿POR QUÉ CLAUDIA ÁLVAREZ REEMPLAZÓ A MAYRÍN VILLANUEVA EN “EN TIERRAS SALVAJES”?

Luego de anunciado que Claudia sería su reemplazo, Mayrin Villanueva decidió hacer su descargo en el programa cómico “Vecinos”, rompiendo su silencio sobre la salida abrupta del proyecto y comentando que había sido una decisión corporativa, ya que la emisión del programa empalmaría con otros dos proyectos en los que ella se encontraba y la compañía no permitía esto.

“La empresa decidió que iban a estar dos proyectos al aire en Univision y que no se podían empalmar, que si se empalmaban entonces se tendría que enlatar “En Tierras Salvajes” y obviamente no le conviene a la empresa ni al productor, entonces ellos tomaron la decisión que tenía yo que estar fuera”, comentó la actriz en el programa de radio “Javier Poza En Fórmula”.