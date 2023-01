Sara Corrales ha acaparado los medios de comunicación en los últimos meses y no por su participación en “Mi camino es amarte” o por las fotos que elevan la temperatura en Instagram, sino por los rumores que indican que mantiene una relación con Gabriel Soto, actor que ya habría finalizado su romance con Irina Baeva.

Desde que su nombre ha estado ligado con el artista mexicano, cada uno de sus pasos generan mucha atención, así que sus fanáticos han sido testigos de una clásica dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales que no pasó desapercibida, en especial porque en ella responde una interrogante relacionada con la posibilidad de ser madre.

A sus 37 años de edad, la colombiana radicada en México aún no se ha convertido en madre, pero dejó en claro que sí le gustaría formar una familia en el futuro. ¿Lo podrá hacer al lado de Gabriel Soto?

La actriz colombiana de 37 años de edad estaría en una relación con Gabriel Soto (Foto: Sara Corrales / Instagram)

¿CUÁNTOS HIJOS QUIERE TENER GABRIEL SOTO?

A través de su cuenta de instagram, Sara Corrales afirmó que, efectivamente, le gustaría ser madre en un futuro no muy lejano. Sin embargo, no mencionó la cantidad exacta de bebés que quisiera tener, aunque mencionó la palabra “hijo”, lo que se podría entender como un solo niño o niña.

“Me gustaría ser mamá, pero me gustaría tener un hijo en un hogar, en una familia, con un esposo, con un partner al lado para criarlo”, comentó.

¿POR QUÉ NO SE HA CONVERTIDO EN MADRE HASTA ESTE MOMENTO?

La actriz colombiana también dio un poco más de información sobre este aspecto de su vida personal y contó la razón por la que no es madre hasta el momento. Así nos enteramos de que no ha encontrado el hombre indicado para ello, al menos por ahora.

“Hasta hoy no he encontrado ese hombre que me de la seguridad y tranquilidad para tener un hijo. Traer hijos al mundo porque sí no se me hace buena idea”, añadió.

En caso se confirmen los rumores de una relación con Gabriel Soto, él sería el candidato más cercano a ser el padre de sus hijos, pero es importante recordar que él ya tiene dos hijas que nacieron en el matrimonio que formó con Geraldine Bazán.