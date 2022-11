Desde sus primeras apariciones en telenovelas mexicanas juveniles hasta sus papeles estelares en producciones internacionales como “La reina del sur” y “Capadocia”, Sara Maldonado se ha convertido en una de las actrices más importantes en la actualidad.

Y es que pese a no haber protagonizado polémicas, la celeb de México también es recordada por las duras palabras que le dedicó a su expareja luego de que este la engañara luego de que perdieran un hijo.

Sin embargo, recientemente la artista de 42 años volvió a dar que hablar con unas declaraciones que desnudaron un problema social poco comentado, pero que ocurre en varios países de Latinoamérica.

Sara Maldonado forma parte del elenco de "Mujeres asesinas" (Foto: Vix+)

SARA MALDONADO SUFRIÓ VIOLENCIA DE SUS EXPAREJAS

Hace unos días, durante la premiere de “Mujeres asesinas”, la actriz de Veracruz conversó con los medios sobre sus proyectos y su experiencia en la nueva producción, revelando que sufrió problemas con sus exparejas, las cuales identificó por las escenas que filmó en la serie.

“Yo no podía entender cómo es que una mujer, una persona, se puede quedar tanto tiempo en una relación de violencia y no darse la vuelta e irse”, comentó.

Ante esto, la artista de 42 años decidió consultarlo con una amiga, que es psicóloga en una cárcel en México, y quien comenzó a cuestionarla sobre varios aspectos, compartiendo su misma reacción ante los casos.

“Empecé a sentir muchísimas cosas, y me di cuenta de que yo también he sido parte de esa violencia, lo que pasa es que la tenía completamente normalizada”, agregó.

Si bien no entró en detalles sobre el tipo de violencia que sufrió, la actriz dejó en claro que “no tienes que terminar con golpes, no tienes que terminar en la tumba” para que esto no se pueda considerar como este terrible problema social.

Del mismo modo, la artista reflexiono sobre las posibles soluciones o método de prevención contra la violencia de género.

“Obviamente la venganza no es lo ideal. Como mujeres, hay que trabajar porque las leyes se corrijan, para que haya más penalidad para los hombres, para la gente violenta”, explicó.