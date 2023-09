La película “Saw 10″ (también conocida como “Saw X: El juego del miedo”) es la producción con la que se expande el universo de la famosa saga de terror. El film marca el regreso de Tobin Bell a la franquicia en el papel de Jigsaw, por lo que es uno de los grandes estrenos del 2023. ¿Te gustaría conocer a todos los actores y personajes de la cinta? En esta nota, te presentamos la guía de reparto (cast guide) del largometraje.

Vale precisar que, si bien es la décima entrega de la saga, “Saw X” cumple el rol de secuela directa de “Saw” (2004) y precuela de “Saw II” (2005).

En ese sentido, vemos a un John Kramer enfermo y desesperado que viaja a México para someterse a un arriesgado y experimental procedimiento médico con la esperanza de encontrar una cura milagrosa para su cáncer.

No obstante, descubre que toda la operación es una estafa para defraudar a los más vulnerables. Así, armado con un nuevo propósito, el infame asesino en serie vuelve a su trabajo, dándole la “vuelta a la tortilla” a los estafadores con su característico estilo visceral, por medio de ingeniosas trampas.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SAW 10”?

1. Tobin Bell como John Kramer / Jigsaw

Tobin Bell vuelve a darle vida al principal antagonista de la franquicia, John Kramer. Él diseña los macabros juegos y, pese a que murió en “Saw III”, apareció en las otras películas a través de flashbacks.

El actor también ha participado en proyectos como “The Firm”, “In the Line of Fire” y “The Quick and the Dead”.

Tobin Bell retorna con el personaje de John Kramer en "Saw X: El juego del miedo" (Foto: Lionsgate)

2. Shawnee Smith como Amanda Young

Shawnee Smith retorna como Amanda Young, el personaje que interpretó en las cuatro primeras cintas de la saga. Ella fue una víctima desconocida de Jigsaw que terminó ayudándolo con los juegos de tortura.

Además de esta franquicia, la estrella ha sido parte de las producciones “The Island”, “Annie” y “Becker”.

Shawnee Smith interpreta a Amanda Young en la película "Saw X: El juego del miedo" (Foto: Lionsgate)

3. Synnøve Macody Lund como Cecilia Pederson

Cecilia Pederson es la mujer que lidera el proyecto que supuestamente busca curar cualquier enfermedad. Sin embargo, no es más que una estafadora.

La artista que la interpreta es Synnøve Macody, famosa por “Hodejegerne”, “The Girl in the Spider’s Web” y “Ragnarok”.

Synnøve Macody Lund como Cecilia Pederson en la película "Saw X: El juego del miedo" (Foto: Lionsgate)

4. Steven Brand como Parker Sears

Steven Brand le da vida a Parker Sears en la ficción. Previamente, el histrión ha aparecido en obras como “The Scorpion King”, “Mayhem” y “The Human Contract”.

Steven Brand como Parker Sears en la película "Saw X: El juego del miedo" (Foto: Lionsgate)

5. Michael Beach como Henry Kessler

El rol de Henry Kessler está a cargo de Michael Beach, estrella reconocida por “The Abyss”, “Aquaman” e “Insidious: Chapter 2″.

6. Renata Vaca como Gabriela

Renata Vaca es una de las nuevas actrices de la franquicia. La mexicana también ha sido parte de los elencos de “#LadyRancho”, “El comediante” y “Háblame de ti”.

Renata Vaca como Gabriela en la película "Saw X: El juego del miedo" (Foto: Lionsgate)

7. Paulette Hernandez como Valentina

Paulette Hernandez se suma a la saga de terror con el personaje de Valentina. La artista tiene los títulos “Se busca papá”, “El cumple de la abuela” y “Purasangre” en su filmografía.

Otros actores y personajes de “Saw 10″:

Octavio Hinojosa como Mateo

Joshua Okamoto como Diego / Dr. Cortez

Jorge Briseño como Carlos

Costas Mandylor como Hoffman

Donagh Gordon como el Dr. Finn Pederson

Baltimore Beltran como el padre de Carlos

¿CÓMO VER “SAW 10″?

“Saw X” se estrena en cines de México y Latinoamérica el jueves 28 de septiembre del 2023. Solo un día más tarde, el viernes 29 de septiembre, la cinta llega a las carteleras de España y Estados Unidos.

