Los amantes del cine de suspenso y gore están a la espera de “Spiral: From The Book of Saw”, la novena película de la Saga Saw. La nueva entrega de la franquicia en una historia creada por Chris Rock y su estreno está programado para el 21 de mayo de 2021.

Aunque Lionsgate Movies presenta como un spin-off de la macabra saga de “El juego del miedo”, la historia estará llena de intriga y giros inesperados, como suele ser característica de las ocho películas con las que cuenta la franquicia. Por otro lado, los fans también esperan, sin duda, que tipo de trampas podrá Jigsaw, el autor de todos los crímenes.

De hecho, las trampas creadas para las películas son características esenciales de la historia y los fans destacan eso. Estos son artefactos creados para infligir dolor puro a sus víctimas desprevenidas. Uno de los aparatos letales más populares de la franquicia es la llamada ‘Trampa del oso inverso’ . Pero no es la única. Conoce las trampas más mortales de “El juego del miedo”, de acuerdo con Screen Rant.

LAS TRAMPAS MÁS MORTALES DE “SAW”

10. LA TRAMPA DEL OSO INVERSO

Podría considerarse la trampa distintiva de Jigsaw. Es uno de los pocos artefactos letales que aparece en toda la franquicia. ¿Cómo funciona? pues la cabeza de la víctima se coloca en un casco de metal que se abre al final de un temporizador. En la primera película, Amanda Young logró escapar después de cortar una llave que estaba dentro del cuerpo de un hombre, pero su aparición en Saw VII es mucho más gráfica.

9. LA LIBRA DE CARNE

Si bien es probable que este haya sido influenciado por su aparición en “Se7en”, el término ‘libra de carne’ se origina con William Shakespeare, pero el uso de Jigsaw no es precisamente shakespeariano. En Saw VI, coloca a Simone y Eddie en una de sus trampas más grandes y competitivas hasta la fecha. La idea era simple: quien pudiera cortar la mayor cantidad de carne inclinaría la balanza y se salvaría.

8. LA MÁSCARA DE LA MUERTE

Otra de las trampas más famosas de Jigsaw. Era una trampa en la cual la víctima tendría que mutilarse para evitar la muerte. En este caso, los obligó a desenterrar su propio ojo para recuperar una llave que el asesino había colocado allí. La potencial muerte dependía de una máscara lista para aplastar la cabeza al final del cronómetro.

7. LA TRAMPA DE CABALLOS DE FUERZA

A medida que avanzaba la franquicia, se crearon piezas de mayor presupuesto y que lograrían mantener al espectador con una tensión dramática. La Trampa de caballos de fuerza puso a Evan, Kara, Dan y Jake en un garaje en el que una cadena de muertes brutales seguiría al fracaso del primero de arrancar su cuerpo del asiento de un vehículo.

6. LA TRAMPA DEL AULA

Troy fue una de las víctimas en “Saw III” que falló la prueba. La mujer se encontraba en un salón de clases sentada en una silla con cadenas que atravesaba todo su cuerpo. Esta prueba fue creada por Amanda Young, la aprendiz de Jigsaw, lo que significa que era imposible escapar. Si la víctima arrancaba todo, se quedaría sin mandíbula y sin forma de salir de la habitación. Si fallaba, explotaría en mil pedazos.

5. LA TRAMPA DEL PÉNDULO

Uno de los diseños hechos directamente por Jigsaw, quien obligó a su víctima a aplastar sus propias manos manteniéndolas presionadas en los botones que detendrían el movimiento de un péndulo dirigido hacia ellos. La trampa comenzaría a cortar brutalmente el cuerpo de la víctima a los 30 segundos y, 60 segundos después, el cuerpo se cortaría por la mitad.

4. THE NEEDLE PIT

Si bien el Needle Pit no parece ser la más brutal o dolorosa de las trampas de Jigsaw, fue una de las más difíciles de ver y tuvo muchas fuentes secundarias de dolor. Las 12.000 jeringas en la trampa fueron usadas previamente en personas potencialmente plagadas de enfermedades, la víctima tenía que buscar desesperadamente en medio de todas esas jeringas una llave que le permitiría escapar. Asimismo, la llave abría la puerta de un antídoto.

3. LA SALA DEL CONGELADOR

Utilizado en “Saw III”, la víctima principal fue encadenada y rociada con agua helada que eventualmente las congelaría hasta la muerte dentro de la habitación convertida en un congelador. Mientras que una segunda víctima tenía que agarrar una llave detrás de una serie de tuberías de enfriamiento. La lenta tortura y la muerte inevitable la convirtieron en una de las trampas más brutales de la saga.

2. EL HORNO

En “Saw II”, Jigsaw colocó a Obi Tate en una habitación que contenía un horno que lentamente llevaba fuego hacia la víctima y una jeringa con el antídoto para gases. Finalmente murió mientras intentaba salir de la habitación arrastrándose.

1. LA TRAMPA DEL ÁNGEL

Fue la trampa de “Saw III” para la detective Allison Kerry. En la cita se vio a Kerry puesta en un arnés y suspendida en el aire. Los dispositivos metálicos estaban encerrados en su caja torácica, y la única forma en que podía evitar que le arrancaran las costillas era recuperar una llave que estaba almacenada dentro de un frasco de ácido. Alison no solo derritió sus manos tratando de obtener la llave, sino que falló y fue destrozada.

